Об'їзний туризм набирає популярності: що це таке і чому тепер оминають відомі місця

Популярні соцмережі починають повністю змінювати підхід молоді до подорожей. Якщо покоління міленіалів мріяло побачити найвідоміші музеї, мегаполіси й культові пам’ятки, то покоління Z шукає вже не обов’язкові туристичні точки, а атмосферу й красиву картинку.

Саме тому зараз починають набирати популярність місця, які радять блогери чи тревел-іфнлюенсери, пише In Journal.

Що означає новий тренд – об’їзні маршрути?

Так з’явився тренд на так звані об’їзні маршрути – альтернативні напрямки поруч з відомими туристичними центрами, які активно просувають користувачі у тіктоці.

Суть цього тренду проста: замість переповнених і дорогих локацій туристи обирають менш популярні міста й отсрови, де можна отримати схожі враження, але без завищених цін та натовпів людей.

Об’їзні маршрути – це альтернатива класичним туристичним місцям. Зазвичай вони розташовані неподалік від популярних міст чи курортів, але мають розслаблену атмосферу. Що ж зараз молодь обирає замість розкручених локацій – читайте далі.

Які є найпопулярніші об’їзні маршрути?

Реймс замість Парижа

Реймс підійде тим, хто хоче відчути атмосферу Франції, але без шаленого ритму Парижа. Це серце регіону Шампань, відомого легендарними ігристими винами, тому тут популярні прогулянки виноградниками, дегустації та відвідування винних льохів.

Крім того, тут є готичний собор Нотр-Дам де Реймс, де колись коронували французьких монархів. Він став однією з найпопулярніших локацій для фото в соцмережах. Тут набагато спокійніше, ніж у Парижі – менше черг і туристичної метушні.

Перевагою є швидке сполучення з Парижа. Дорога швидкісним потягом займає лише 30 хвилин, тому ці обидва міста можна навіть поєднати в одній поїздці. Рейс також підкорює атмосферними кафе, пекарнями та вінтажними крамницями й стильними бутиками.

Брешія замість Мілана

Це місто називають недооціненою перлиною північної Італії. Тут є красиві площі, затишні ресторани, ароматний еспресо й справжня італійська атмосфера, але не така переповнена туристами, як у Мілані.

Старе місто створює ідеальні декорації для фото, які так люблять покоління Z. До того ж ціни тут помітно нижчі, ніж у Мілані. Завдяки хорошому залізничному сполученню Брешія може стати базою для подорожей північчю Італії.

Мілос замість Санторіні

Мілос вже давно став фаворитом серед тревел-блогерів та інфлюенсерів. Тут панує неймовірна грецька естетика, заради якої всі їдуть на Санторіні. У Мілосі теж є білі будинки, блакитне море й красиві заходи сонця, проте немає нескінченних черг за фото і захмарних цін.

Тут зберігається більш автентична атмосфера з сімейними апартаментами, невеликими віллами у стилі бохо й затишними вуличками. Однією з найвідоміших локацій острова став пляж Саракініко з білими скелями.

На острові можна знайти кольорові рибальські села, вулканічні пляжі й приховані бухти, до яких можна дібратися лише човном. Така атмосфера спокою наразі найбільше приваблює покоління Z.

Куди поїхати замість Барселони?

Барселона є одним з найпопулярніших міст світу, яке пропонує мандрівникам баланс між насиченим міським життям і пляжним відпочинком. Втім, саме влітку Барселона потерпає від натовпів туристів. Замість неї радимо звернути увагу на автентичне селище Кудільєро.

The Mirror пише, що це селище привабить яскравими різнокольоровими будиночками, рибальством і фестивалями. Історичний центр Кудільєро вражає красивими вузькими вуличками й типовими астурійськими будинками з барвистими фасадами та балконами, прикрашеними квітами.

Кудільєро в Іспанії – це місце, де морський колорит, гастрономія й традиції дуже поєднуються, тому сюди варто завітати тим, хто шукає особливі локації.

Які ще цікаві локації варто побачити туристам?

Боснія і Герцоговина стрімко набирає популярності серед туристів завдяки природі, культурному різноманіттю та доступним цінам. Країна стикається з проблемами транспортної доступності, що може стримувати подальше зростання туризму.

В Італії, Швейцарії та Словенії є мальовничі озера, які можуть бути альтернативою морським курортам. Озеро Гарда, озеро Блед та Інтерлакен пропонують унікальні краєвиди та різноманітні активності для туристів.