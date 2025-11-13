Українка відвідала Мексику і розвіяла популярні міфи про цю країну
- Тревел-блогерка розвіяла три міфи про Мексику: небезпечність, необхідність візи та складність проходження кордону.
- Важливі нюанси, які варто знати туристам, які зібралися у Мексику.
Мексика у фільмах і в реальності – це дві різні країни. Насправді тут не так небезпечно, як вважає багато туристів. Однак до поїздки у цю країну варто заздалегідь підготуватися.
Тревел-блогерка та досвідчена гідеса Ірина Білецька побувала у Мексиці і розвіяла три популярні міфи про цю країну, у які вірять багато туристів. Про це повідомляє 24 Канал.
Які міфи про Мексику розвінчала мандрівниця?
Міф №1 – "У Мексиці дуже небезпечно. Тут туристів обкрадають і навіть викрадають".
Насправді у містах Мексики все так само, як і в будь-якому великому європейському місті – Римі, Стамбулі чи Парижі, де туристи також можуть постраждати. Просто треба бути уважним.
Зверніть увагу! У деяких регіонах Мексики дійсно може бути небезпечно. Наприклад, у популярному туристичному місті Лас-Кабос, краєвиди якого нагадують райський куточок, є найбільший ризик бути вбитим. Щороку тут фіксують близько 300 смертей. Проте ця страхітлива статистика не зупиняє туристів від відвідин Лас-Кабосу. Більшість вбивств пов'язані з наркокартелями і стаються лише в певних районах, куди туристи, як правило, не навідуються.
Міф №2 – "У Мексику потрібна віза".
Українським туристам не потрібна віза, щоб потрапити у Мексику. Однак потрібно отримати електронний дозвіл. Оформити його можна онлайн – за посиланням. Туристам потрібно вказати свої дані, надати інформацію про поїздку і навіть віросповідання та професію.
Міф №3 – "На кордоні мене не пропустять, там шалена перевірка".
За словами Білецької, до проходження кордону треба підготуватися – вміти чітко пояснити мету поїздки, розповісти, скільки днів перебуватимеш у Мексиці тощо. Також потрібно показати зворотний квиток і бронювання готелю.
Що треба знати туристам, які зібралися у Мексику?
- Експерти Lonely Planet дали кілька порад для тих, хто зібрався у Мексику. Однією з них є привітність. Мексиканці дуже люб'язні, тому у їхній країні заведено вітатися навіть з незнайомцями. Обов'язково привітайтеся, коли заходите у якесь приміщення.
- Дорогі прикраси краще залишити вдома, щоб не стати мішенню для злодіїв.
- Чайові потрібно залишати всім – офіціантам, консьєржу, покоївкам, працівникам АЗС тощо. У таксі – не обов'язково.
- На ринках ціни часто завищують, а тому можна торгуватися.
- У жодному разі не пийте воду з-під крана і навіть не чистіть нею зуби.
Часті питання
Чи дійсно в Мексиці небезпечно для туристів?
Тревел-блогерка стверджує, що в Мексиці не більш небезпечно, ніж у великих європейських містах — важливо бути уважним. У деяких регіонах, таких як Лас-Кабос, ризик може бути підвищеним через діяльність наркокартелів, але це зазвичай не стосується районів, які відвідують туристи.
Чи потрібна віза для відвідування Мексики українським туристам?
Українським туристам не потрібна віза для відвідування Мексики. Однак необхідно отримати електронний дозвіл. Його можна оформити онлайн, вказавши свої дані та інформацію про поїздку.
Які поради дають туристам, що збираються до Мексики?
Експерти радять бути привітними, залишати дорогі прикраси вдома, давати чайові офіціантам та іншим працівникам, торгуватися на ринках і уникати пиття води з-під крана.