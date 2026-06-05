Двері можуть самі не відкритись: що варто знати туристам про метро у Парижі

Приїжджаючи у нове місто, туристам часто буває складно орієнтуватися на місцевості, а особливо розібратися із системою громадського транспорту. Саме тому перед поїздкою варто заздалегідь дізнатися про особливості метро, квитків та маршрутів.

Українська блогерка Emma Luchytska у своєму відео в інстаграмі розповіла, як швидко розібратися в системі паризького метро, зокрема на прикладі маршруту з аеропорту Paris Orly Airport.

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Як не загубитися у паризькому метро?

Після прильоту до Парижа мандрівниця одразу вирушила до метро, яке розташоване поруч із аеропортом. За її словами, спочатку довелося спуститися вниз, оскільки частина терміналів і сервісів не працювала на поверхні. Далі потрібно скористатися автоматами для купівлі квитків і карток.

Як не загубитись у паризькому метро / інстаграм vserdse

Туристка пояснює, що слід обрати опцію картки NAVIGO, далі – квиток з аеропорту Орлі та стандартний (не пільговий) тариф. Важливий момент: підтвердження оплати через друк чека, без якого транзакція може не пройти. Щоб дістатися потрібної точки, вона радить використовувати Google Maps.

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У маршруті дрібним текстом вказуються всі пересадки, напрямки та виходи. У самому метро навігація дублюється на табло та вивісках із номерами ліній. Окремо блогерка звертає увагу на цікаву деталь: у старіших вагонах двері не відкриваються автоматично. Пасажирам потрібно самостійно натискати або піднімати ручку, щоб вийти на станції.

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Скільки коштує громадський транспорт у Парижі?

Найпопулярнішим варіантом для туристів вважається Navigo Easy Travel Card. Вона коштує 2 євро та підходить для випадкових поїздок. На картку можна завантажити квитки Metro-Train-RER, проїзні Paris Visite або квитки до аеропортів. Її можна придбати в автоматах, касах або через смартфон.

Ще один варіант – це Navigo Découverte, яка коштує 5 євро. Вона підходить для туристів, які планують активніше користуватися громадським транспортом. Картка є персоналізованою: для неї потрібні ім'я, фото та спеціальний паперовий вкладиш.