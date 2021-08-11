Фільм є розповіддю про неймовірні природні локації України. Кадри поєднуються з музикою, створюючи аудіовізуальну поему.

До теми Мальовничі водойми України, про які мало хто знає, а дарма: літня добірка

Туристична Україна в просторі й часі

Цей фільм зачаровує своєю красою та естетичністю. Автори проєкту хотіли показати красоти в різні пори року та передати метаморфози туристичних ландшафтів.

Ми прагнемо показати всі цикли життя України як окремого організму, від великих сезонних змін до короткотермінових перетворень, що відбуваються протягом доби. Від сходу й до заходу, від пробудження країни навесні, а потім через буйство літа – до завмирання взимку,

– розповідає один із авторів Сергій Саломатін.

Автори також зазначають, що туристичні локації – це не тільки про природні ландшафти та культурні пам’ятки. Це більше про враження, які отримують в процесі знайомства з цими місцинами.

Неймовірні красоти: відео

У фільмі затишну атмосферу створює музика композитора Олексія Микрюкова (King Imagine). Саундтрек створений у різноманітті стилів – від джазу до Modern Creative.

Ще одне коротке промо до фільму: відео