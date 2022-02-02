В мережі назвали міста, які найбільше фотографують у світі: теплова карта

Сьогодні кожен мандрівник володіє смартфоном. Це дає можливість відзначити поїздку і нагадати згодом про те, що побачили у подорожі.

Наявність фотокамери у смартфоні та інтернету дозволяє поділитися своїми пригодами зі своїми близькими та підписниками у соціальних мережах. Адже якщо людина не опублікувала фотографії своєї подорожі в інтернеті, можна вважати, що вона ніде і не була.

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На сайті Sightsmap створили теплову карту на основі сервісу фотографій Panoramio, який інтегрований в Google maps. Ця карта показує міста, які подобаються людям, на основі кількості світлин в кожному місті у світі. У найгарячіших місцях є маркери, що зв'язують між собою фотографії, перегляд вулиць, вікіпедію, wikivoyage, foursquare і статті Google plus.

Міста, які найбільше фотографують у світі / Фото скриншот сайту Sightsmap

Крім того, список найпопулярніших міст на нашій планеті можна складати за геотегами на фотографіях, що публікуються в соцмережах.

5 міст, які найбільше фотографують на планеті

1. Нью-Йорк

Нью-Йорк / Фото Тата Шаргородська

2. Рим

Рим / Фото Ольга Кричинська

3. Барселона

Барселона / Фото Тата Шаргородська



4. Париж

Париж / Фото Тата Шаргородська

5. Стамбул

Стамбул / Фото Тата Шаргородська