Найкраще місто світу 2026 року: воно дуже далеко від України, але підкорило мільйони туристів

Щорічний рейтинг найкращих міст світу для подорожей у 2026 році відзначає своє десятиріччя. Для формування нового списку команда поміспілкувалася з 24 тисячами жителів різних міст, щоб обрати серед них всіх найкраще.

Учасники опитування розповідали про культурні події, доступність життя, гастрономію та загальну атмосферу у своїх містах, пише Time Out.

Яке місто визнано найкращим у світі?

До п’ятірки міст увійшли Шанхай, Единбург, Лондон і Нью-Йорк, однак перше місце цього року посів Мельбурн.

Найбільше місто Австралії давно має репутацію спортивної столиці країни. Саме тут проходять масштабні події – Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу, який у 2026 році встановив рекорд відвідуваності. Окрім того, тут проходить Гран-прі Австралії Формули-1. У цьому місті народився гонщик МсLaren Оскар Піастрі. Тут також проходить гранд-фінал Австралійської футбольної ліги.

Сезон Формули-1 розпочинається з Мельбурну: дивіться відео

Втім, місто приваблює не лише спортом. Райони сповнені незвичних галерей, кінотеатрів, барів на дахах будівель. Багато кварталів прикрашають яскраві фрески, а також доглянуті сади світового рівня.

За даними опитування, 94% місцевих жителів високо оцінюють місцеву кухню – від знакових ресторанів, до культових страв, які вже стали частиною міської культури.

Визначні місця Мельбурну (гортайте вправо)

Місцеві радять відвідати Мельбурн саме навесні. У цю пору тут розпочинається період, який місцеві називають "Шаленим березнем" – це час великої кількості фестивалів та подій.

Тут проходить на початку весни Мельбурнський фестиваль їжі та вина, Міжнародний кінофестиваль комедії чи виставка квітів і садів. Взимку Національна галерея Вікторії представить найбільшу в історії виставку ювелірних виробів Cartier.

В австралійців є цікава звичка, яка може шокувати людей з інших країн, пише The New York Times. Виявляється, тут люди ходять босоніж. Це не лише звичка, а вже частина повсякденного життя. Місцеві можуть бути без взуття у супермаркеті, на вулиці чи навіть у пабі, сприймаючи це як природний спосіб контакту з навколишнім світом.

