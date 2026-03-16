Найкраще місто світу 2026 року: воно дуже далеко від України, але підкорило мільйони туристів
- Мельбурн визнано найкращим містом світу 2026 року, обійшовши Шанхай, Единбург, Лондон і Нью-Йорк.
- Місто відоме спортивними подіями та культурними заходами, а також високою оцінкою місцевої кухні від жителів.
Щорічний рейтинг найкращих міст світу для подорожей у 2026 році відзначає своє десятиріччя. Для формування нового списку команда поміспілкувалася з 24 тисячами жителів різних міст, щоб обрати серед них всіх найкраще.
Учасники опитування розповідали про культурні події, доступність життя, гастрономію та загальну атмосферу у своїх містах, пише Time Out.
Яке місто визнано найкращим у світі?
До п’ятірки міст увійшли Шанхай, Единбург, Лондон і Нью-Йорк, однак перше місце цього року посів Мельбурн.
Найбільше місто Австралії давно має репутацію спортивної столиці країни. Саме тут проходять масштабні події – Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу, який у 2026 році встановив рекорд відвідуваності. Окрім того, тут проходить Гран-прі Австралії Формули-1. У цьому місті народився гонщик МсLaren Оскар Піастрі. Тут також проходить гранд-фінал Австралійської футбольної ліги.
Втім, місто приваблює не лише спортом. Райони сповнені незвичних галерей, кінотеатрів, барів на дахах будівель. Багато кварталів прикрашають яскраві фрески, а також доглянуті сади світового рівня.
За даними опитування, 94% місцевих жителів високо оцінюють місцеву кухню – від знакових ресторанів, до культових страв, які вже стали частиною міської культури.
Визначні місця Мельбурну (гортайте вправо)
Місцеві радять відвідати Мельбурн саме навесні. У цю пору тут розпочинається період, який місцеві називають "Шаленим березнем" – це час великої кількості фестивалів та подій.
Тут проходить на початку весни Мельбурнський фестиваль їжі та вина, Міжнародний кінофестиваль комедії чи виставка квітів і садів. Взимку Національна галерея Вікторії представить найбільшу в історії виставку ювелірних виробів Cartier.
В австралійців є цікава звичка, яка може шокувати людей з інших країн, пише The New York Times. Виявляється, тут люди ходять босоніж. Це не лише звичка, а вже частина повсякденного життя. Місцеві можуть бути без взуття у супермаркеті, на вулиці чи навіть у пабі, сприймаючи це як природний спосіб контакту з навколишнім світом.
Печери Дженован в Австралії є одними з найстаріших у світі, їхній вік оцінюється у 340 мільйонів років.
Маунт Вічепруф у штаті Вікторія в Австралії є найменшою офіційно визнаною горою у світі, лише 43 метри, що робить її популярною туристичною атракцією.
Часті питання
Яке місто визнано найкращим у світі за версією Time Out у 2026 році?
Згідно з Time Out, місто Мельбурн визнано найкращим у світі в 2026 році, випередивши такі міста, як Шанхай, Единбург, Лондон і Нью-Йорк.
Які основні культурні та спортивні події проходять у Мельбурні?
У Мельбурні проходять Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу, Гран-прі Австралії Формули-1, а також гранд-фінал Австралійської футбольної ліги. Крім того, місто відоме своїми галереями, кінотеатрами та барами на дахах.
Чому Мельбурн приваблює туристів і місцевих жителів?
Мельбурн приваблює завдяки своїй культурній різноманітності — тут є незвичні галереї, яскраві фрески, доглянуті сади та висока оцінка місцевої кухні. 94% місцевих жителів високо оцінюють гастрономічну сцену — від знакових ресторанів до культових міських страв.