Неоновий рай для дорослих: у Лондоні з'явилося місце, де можна знову відчути себе дитиною
- Закритий ярмарок Fairgame City для дорослих відкрився у Лондоні, пропонуючи інтерактивні ігри та персоналізовані таблиці лідерів.
- Fairgame City відзначається стильними барами з крафтовими напоями та вишуканою вуличною їжею, включаючи легендарні Burger & Beyond та Taco Collective.
Усі ми звикли до дитячих майданчиків та атракціонів, але чи могли ви уявити, що у світі існує такий самий, тільки виключно для дорослих?
Більшість дорослих не надто люблять дитячі майданчики, адже поки діти розважаються, їм доводиться нудьгувати. Але уявіть собі ярмарок, створений лише для дорослих: простір, залитий неоновим світлом, із безліччю розваг, ігор, веселощів та ароматної вуличної їжі. Про таке місце вам розкаже 24 Канал з посиланням на The Sun.
Де розташований майданчик для дорослих і що в ньому особливого?
Fairgame City – це закритий ярмарок для дорослих, який відкрився у Лондоні в двох локаціях та вже став новою сенсацією міста. Особливість цього міста – це інтерактивність. Кожна гра пов'язана з персоналізованою таблицею лідерів. Гості можуть відстежувати свої результати на великих екранах або в телефоні, змагаючись один з одним за титул переможця. Тут можна не лише грати, а і вигравати призи, які залишаються на пам'ять про це чарівне місце.
Серед пропозицій є унікальні ігри, яких немає більше ніде: від найбільшого у світі внутрішнього hook-a-duck до швидкісних перегонів на скутерах. Після прибуття гості отримують персональну ігрову картку – свій золотий квиток у світ змагань, драйву та незабутніх вражень.
На ярмарку кожен бар має свій стиль та подачу. Bumper, наприклад, вирізняється коктейлями, які вражають смаком, крафтовими спиртними напоями та замороженими маргаритами, що дійсно залишають слід у пам'яті.
Майданчик для дорослих / Fairgame City
Як зазначається на офіційному сайті Fairgame City, тут також можна скуштувати вишукані коктейлі та лондонське крафтове пиво, а досвідчені бармени створюють напої, що готують гостей до атмосфери гри. Fairgame відома не лише напоями, а й гастрономією. Найкраща вулична їжа Лондона зібрана тут у єдиному просторі. Серед учасників – легендарні Burger & Beyond та Taco Collective.
Вишукані коктейлі / Fairgame City
Всю актуальну інформацію з приводу графіка роботи та розташування ви зможете знайти на офіційній сторінці Fairgame City.
