МАУ запускає рейси до Мексики та ще декількох країн

Авіакомпанія МАУ почне літати з Києва на мексиканський курорт Канкун на березі Карибського моря.

Про це йдеться в наказі Державіаслужби України №384 від 5 березня 2021 року.

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Літатимуть у Мексику два чартерні рейси на тиждень в період з 28 березня по 30 жовтня.

Також запустять чартери з Києва в турецьке місто Невшехір в Каппадокії та грецьке місто Яніна.

Авіаперевізник поки анонсував тільки старт рейсів в Невшехір з 25 березня. Польоти заплановані з частотою два рази на тиждень – щочетверга та щонеділі. Квитки коштують від 6100 гривень в обидві сторони з урахуванням перевезення ручної поклажі та багажу.

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