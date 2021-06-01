МАУ знову літатиме з Києва до Афін

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" планує відновити польоти до столиці Греції. Регулярні рейси здійснюватимуться з 18 червня 2021 року.

Нова програма польотів передбачатиме виконання рейсів щовівторка, четверга та п’ятниці. Крім того, вже з 4 червня для українських туристів стане доступною чартерна програма МАУ в курортні зони Греції: Іракліон, Салоніки та Родос.

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Авіакомпанія виконуватиме рейси за наступним розкладом:

Київ (КВР) – Афіни (ATH): виліт о 10:35 (за місцевим часом), приліт о 13:10 (за місцевим часом)

(КВР) – (ATH): виліт о 10:35 (за місцевим часом), приліт о 13:10 (за місцевим часом) Афіни (ATH) – Київ (КВР): виліт о 14:05 (за місцевим часом), приліт о 16:40 (за місцевим часом)

За інформацією авіаперевізника, такий розклад рейсів дозволить пасажирам з Афін скористатися зручними стикуваннями в аеропорту "Бориспіль" для перельотів в Баку, Тбілісі, Єреван, Батумі та ключові регіони України – Одесу, Херсон, Львів, Харків, Запоріжжя.

Відповідно, мандрівники зможуть летіти рейсами МАУ в Європу зі стикуванням в Києві, – зазначила пресслужба.

Нагадаємо, раніше МАУ заявила, що запускає перші прямі регулярні рейси з Києва до Рас-ель-Хайма (ОАЕ). Польоти розпочнуться з 25 червня 2021 року.