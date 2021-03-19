Іспанія, Туреччина та Німеччина: МАУ низку рейсів

У 2020 році весь світ зупинився через пандемію коронавірусу. Українська авіакомпанія МАУ також скасовувала польоти, проте вже з кінця березня відновлює низку рейсів.

З 28 березня 2021 року компанія розпочинає польотну програму за маршрутом Київ – Берлін – Київ. Рейс виконуватиметься щопонеділка, щочетверга і щонеділі.

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З 29 березня відновляться польоти за маршрутами Київ – Вільнюс – Київ щопонеділка і щоп'ятниці. Також буде рейс Одеса – Стамбул – Одеса щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці.

З 14 квітня за маршрутом Київ – Барселона – Київ будуть літати щопонеділка, щосереди та щосуботи.