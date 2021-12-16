МАУ скоротила рейси до Італії: що потрібно знати пасажирам, які купили квитки

В авіакомпанії відзначили, що скорочується кількість рейсів в Рим і Мілан. З'ясовуємо, що в цій ситуації потрібно знати пасажирам, які купили квитки.

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Що відомо про скорочення рейсів до Італії

Обмеження діятимуть у період з січня по лютий 2022 року.

З оновленим розкладом можна ознайомитися на сайті авіаперевізника за посиланням.

Пасажирам, які вже купили квитки в Італію, але не мають посвідки на проживання або істотних причин для в'їзду в країну, МАУ пропонує змінити маршрут подорожі на будь-які рейси авіакомпанії і внутрішній код-шерінг, що виконуються з 16 грудня 2021 по 28 лютого 2022 року.

Ті, хто вже придбав квитки можуть:

замінити дату польоту на рейси МАУ в Рим або Мілан, що виконуються з 01 лютого 2021 року, без оплати штрафу і доплати за тарифом в оригінальному класі бронювання протягом терміну дії квитка;

обміняти квиток на промокод;

оформити повне або часткове повернення грошових коштів.

Нагадаємо, з 16 грудня влада Італії заборонила в'їзд українцям, зокрема з туристичною метою.

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