МАУ скоротила рейси до Італії: що потрібно знати пасажирам, які купили квитки
Джерело:"РБК-Україна"
У зв'язку із посиленням карантинних обмежень, введених в Італії через штам "Омікрон", міжнародні перевізники скасовують рейси до країни. Скорочення відбулося і в авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України".
В авіакомпанії відзначили, що скорочується кількість рейсів в Рим і Мілан. З'ясовуємо, що в цій ситуації потрібно знати пасажирам, які купили квитки.
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Що відомо про скорочення рейсів до Італії
Обмеження діятимуть у період з січня по лютий 2022 року.
З оновленим розкладом можна ознайомитися на сайті авіаперевізника за посиланням.
Пасажирам, які вже купили квитки в Італію, але не мають посвідки на проживання або істотних причин для в'їзду в країну, МАУ пропонує змінити маршрут подорожі на будь-які рейси авіакомпанії і внутрішній код-шерінг, що виконуються з 16 грудня 2021 по 28 лютого 2022 року.
Ті, хто вже придбав квитки можуть:
- замінити дату польоту на рейси МАУ в Рим або Мілан, що виконуються з 01 лютого 2021 року, без оплати штрафу і доплати за тарифом в оригінальному класі бронювання протягом терміну дії квитка;
- обміняти квиток на промокод;
- оформити повне або часткове повернення грошових коштів.
Нагадаємо, з 16 грудня влада Італії заборонила в'їзд українцям, зокрема з туристичною метою.
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