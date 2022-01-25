МАУ пропонує знижку на раннє бронювання квитків: акційні напрямки з Києва та Одеси
Джерело:lowcost.ua
Попри пандемію, туристи все ж планують свій відпочинок заздалегідь, щоб заощадити. Це стосується й авіаквитків.
Зокрема, українська авіакомпанія МАУ зараз пропонує знижку до 25% на раннє бронювання квитків. Акційні квитки доступні на офіційному сайті flyuia.com.
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МАУ пропонує знижку на раннє бронювання квитків
Промо-пропозиція діє на популярні напрямки з двох українських міст – Києва та Одеси.
Акційні напрямки й тарифи
З Києва:
- Варшава – від 1 105 гривень;
- Копенгаген – від 1 261 гривні;
- Будапешт – від 1 304 гривень;
- Відень – від 1 332 гривні;
- Венеція – від 1 573 гривень;
- Стокгольм – від 1 686 гривень;
- Аліканте – від 1 743 гривень;
- Дюссельдорф – від 1 800 гривень;
- Осло – від 2 083 гривень;
- Брюссель – від 2 834 гривень;
- Гельсінкі – від 3 217 гривень;
- Торонто – від 8 459 гривень;
- Нью-Йорк – від 8 488 гривень.
З Одеси:
- Вільнюс – від 1 460 гривень;
- Варшава – від 1 520 гривень;
- Будапешт – від 1 885 гривень;
- Копенгаген – від 2 055 гривень;
- Стокгольм – від 2 253 гривень;
- Дюссельдорф – від 2 281 гривні;
- Осло – від 2 281 гривні;
- Відень – від 2 451 гривні;
- Аліканте – від 2 508 гривень;
- Венеція – від 2 508 гривень;
- Брюссель – від 2 919 гривень;
- Гельсінкі – від 3 372 гривень;
- Нью-Йорк – від 7 538 гривень;
- Торонто – від 7 694 гривень.
Базовий тариф МАУ передбачає перевезення ручної поклажі до 7 кілограмів та розміром 55х40х20 сантиметрів.
Крім того, у випадку скасування рейсу через пандемію COVID-19, авіакомпанія обіцяє повернути бонусами повну вартість квитка + додатково 25%.Зверніть увагу! Розпродаж триватиме до 4 лютого 2022 року та поширюється на рейси з 1 червня до 15 жовтня 2022 року.
Зазначається, що період подорожі для рейсів до Канади та США, а також до / з Тель-Авіва: 1 червня – 18 вересня 2022 року.