МАУ продовжить польоти на наймолодший єгипетський курорт та тренд сезону – Марса-Алам

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" продовжила чартерні рейси Київ – Марса-Алам до 24 квітня. У 2020 році наймолодший курорт Єгипту став головним відкриттям сезону, і зараз стрімко набирає обертів.

Рейси виконуватимуться раз на тиждень у суботу. Пасажирам пропонують оформити тури з включеним перельотом, але також вони можуть купити окремо авіаквитки й самостійно забронювати готелі.

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Зазначається, що авіаквитки потрібно оформляти в обидві сторони, адже рейс чартерний. Переліт обійдеться в 10 тисяч гривень (у вартість входить перевезення ручної поклажі й багажу 23 кілограмів).

Умови в'їзду в Єгипет

Зараз Єгипет дозволяє в'їзд туристам з України. До кінця квітня 2021 року мандрівники звільнені від оплати візового збору.

Прибулі в країну зобов'язані мати при собі сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до прибуття, що відповідатиме таким вимогам:

має обов'язково містити точну дату та час здачі тесту особою

має бути виданий офіційною лабораторією, зареєстрованою у державі походження документу, та має містити печатку лабораторії, підпис лікаря та/або QR-код, що містить посилання на результат тесту на офіційному вебсайті лабораторії

не має містити жодних виправлень, підтирань чи правок

має містити інформацію про проведений вид тесту

має бути обов'язково зазначено, що особі було проведено тестування типу RT-PCR

має бути виданий англійською мовою

має містити інформацію про особу, якій належить тест

не приймаються сертифікати заповнені від руки

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України оновило мапу світу, де зображені країни "червоної", "жовтої" та "зеленої" зон. Українці можуть відвідувати їх з дотриманням карантинних вимог.