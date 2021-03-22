МАУ продовжить польоти на наймолодший єгипетський курорт та тренд сезону – Марса-Алам

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Джерело:

avianews.com

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" продовжила чартерні рейси Київ – Марса-Алам до 24 квітня. У 2020 році наймолодший курорт Єгипту став головним відкриттям сезону, і зараз стрімко набирає обертів.

Рейси виконуватимуться раз на тиждень у суботу. Пасажирам пропонують оформити тури з включеним перельотом, але також вони можуть купити окремо авіаквитки й самостійно забронювати готелі.

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Зазначається, що авіаквитки потрібно оформляти в обидві сторони, адже рейс чартерний. Переліт обійдеться в 10 тисяч гривень (у вартість входить перевезення ручної поклажі й багажу 23 кілограмів).

Умови в'їзду в Єгипет

Зараз Єгипет дозволяє в'їзд туристам з України. До кінця квітня 2021 року мандрівники звільнені від оплати візового збору.

Прибулі в країну зобов'язані мати при собі сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до прибуття, що відповідатиме таким вимогам:

  • має обов'язково містити точну дату та час здачі тесту особою
  • має бути виданий офіційною лабораторією, зареєстрованою у державі походження документу, та має містити печатку лабораторії, підпис лікаря та/або QR-код, що містить посилання на результат тесту на офіційному вебсайті лабораторії
  • не має містити жодних виправлень, підтирань чи правок
  • має містити інформацію про проведений вид тесту
  • має бути обов'язково зазначено, що особі було проведено тестування типу RT-PCR
  • має бути виданий англійською мовою
  • має містити інформацію про особу, якій належить тест
  • не приймаються сертифікати заповнені від руки

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України оновило мапу світу, де зображені країни "червоної", "жовтої" та "зеленої" зон. Українці можуть відвідувати їх з дотриманням карантинних вимог.