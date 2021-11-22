МАУ продає дешеві квитки з України до різних країн світу: куди і за скільки можна полетіти
Джерело:МАУ
"Міжнародні авіалінії України" оголосили розпродаж з нагоди власного Дня народження. Цьогоріч авіакомпанія відзначає 29 років.
Туристи можуть придбати авіаквитки із міст України до різних країн світу. Знижка до 50%.
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МАУ продає дешеві квитки з України до різних країн світу
"Міжнародні авіалінії України" пропонують своїм клієнтам акційні квитки із Києва, Одеси, Дніпра та Харкова.Зверніть увагу! Розпродаж триватиме з 22 до 29 листопада 2021 року та поширюється на рейси з 13 січня до 3 березня й з 10 до 25 березня 2022 року.
Акційні напрямки
Вартість авіаквитків вказана за переліт в один бік за умови придбання квитка в обидві сторони маршруту.
З Києва:
- Вільнюс – від 596 гривень;
- Одеса – від 623 гривень;
- Берлін-Бранденбург – від 834 гривень;
- Мюнхен – 1 086 гривень;
- Мілан – 1 166 гривень;
- Рим – 1 126 гривень;
- Прага – 1 166 гривень;
- Стамбул – від 1 457 гривень;
- Тбілісі – від 1 497 гривень;
- Єреван – від 1483 гривень;
- Афіни – від 1 550 гривень;
- Ларнака – від 1 921 гривні;
- Барселона – від 1 960 гривень;
- Лондон Гатвік – від 1 748 гривень;
- Баку – від 2 146 гривень;
- Кишинів – від 2 172 гривні;
- Амстердам – від 2 887 гривень;
- Каїр – від 3 007 гривень;
- Париж – від 3 033 гривні;
- Дубай – від 3 245 гривень;
- Зальцбург – від 4 689 гривень;
- Женева – від 4 742 гривні;
З Одеси:
- Вільнюс – від 1 258 гривень;
- Берлін-Бранденбург – від 1 338 гривень;
- Прага – від 1 404 гривні;
- Рим – від 1 523 гривень;
- Стамбул – від 1 589 гривень;
- Єреван – від 1 589 гривень;
- Мюнхен – від 1 682 гривні;
- Тбілісі – від 1 695 гривень;
- Мілан – від 1 788 гривень;
- Лондон Гатвік – від 1 960 гривень;
- Ларнака – від 2 238 гривень;
- Барселона – від 2 344 гривні;
- Тель-Авів – від 2 623 гривні;
- Афіни – від 2 636 гривень;
- Париж – від 2 689 гривень;
- Амстердам – від 2 689 гривень;
- Женева – від 2 967 гривень;
- Баку – від 2 967 гривень;
- Дубай – від 2 993 гривні;
- Зальцбург – від 5 934 гривні;
Також МАУ пропонує акційні квитки за маршрутами Харків – Тель-Авів (від 2 768 гривень) та Дніпро – Тель-Авів (від 3 020 гривень).
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Акційні квитки можна забронювати на сайті авіакомпаній flyuia.com або на пошукових агрегаторах типу avia.lowcost.ua, skyskanner та kiwi.com.
Базовий тариф МАУ передбачає ручну поклажу вагою до 7 кілограмів та розміром 55х40х20 сантиметрів.
У випадку скасування рейсу через пандемію COVID-19, авіакомпанія обіцяє повернути бонусами повну вартість квитка + додатково 25%.