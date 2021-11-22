МАУ продає дешеві квитки з України до різних країн світу: куди і за скільки можна полетіти

"Міжнародні авіалінії України" оголосили розпродаж з нагоди власного Дня народження. Цьогоріч авіакомпанія відзначає 29 років.

Туристи можуть придбати авіаквитки із міст України до різних країн світу. Знижка до 50%.

Читайте також Де відпочиватимуть українці взимку: 5 найпопулярніших напрямків

МАУ продає дешеві квитки з України до різних країн світу

"Міжнародні авіалінії України" пропонують своїм клієнтам акційні квитки із Києва, Одеси, Дніпра та Харкова.

Акційні напрямки

Розпродаж триватимета поширюється на рейси з 13 січня до 3 березня й з 10 до 25 березня 2022 року.

Вартість авіаквитків вказана за переліт в один бік за умови придбання квитка в обидві сторони маршруту.

З Києва:

Вільнюс – від 596 гривень;

– від 596 гривень; Одеса – від 623 гривень;

– від 623 гривень; Берлін-Бранденбург – від 834 гривень;

– від 834 гривень; Мюнхен – 1 086 гривень;

– 1 086 гривень; Мілан – 1 166 гривень;

– 1 166 гривень; Рим – 1 126 гривень;

– 1 126 гривень; Прага – 1 166 гривень;

– 1 166 гривень; Стамбул – від 1 457 гривень;

– від 1 457 гривень; Тбілісі – від 1 497 гривень;

– від 1 497 гривень; Єреван – від 1483 гривень;

– від 1483 гривень; Афіни – від 1 550 гривень;

– від 1 550 гривень; Ларнака – від 1 921 гривні;

– від 1 921 гривні; Барселона – від 1 960 гривень;

– від 1 960 гривень; Лондон Гатвік – від 1 748 гривень;

– від 1 748 гривень; Баку – від 2 146 гривень;

– від 2 146 гривень; Кишинів – від 2 172 гривні;

– від 2 172 гривні; Амстердам – від 2 887 гривень;

– від 2 887 гривень; Каїр – від 3 007 гривень;

– від 3 007 гривень; Париж – від 3 033 гривні;

– від 3 033 гривні; Дубай – від 3 245 гривень;

– від 3 245 гривень; Зальцбург – від 4 689 гривень;

– від 4 689 гривень; Женева – від 4 742 гривні;

З Одеси:

Вільнюс – від 1 258 гривень;

– від 1 258 гривень; Берлін-Бранденбург – від 1 338 гривень;

– від 1 338 гривень; Прага – від 1 404 гривні;

– від 1 404 гривні; Рим – від 1 523 гривень;

– від 1 523 гривень; Стамбул – від 1 589 гривень;

– від 1 589 гривень; Єреван – від 1 589 гривень;

– від 1 589 гривень; Мюнхен – від 1 682 гривні;

– від 1 682 гривні; Тбілісі – від 1 695 гривень;

– від 1 695 гривень; Мілан – від 1 788 гривень;

– від 1 788 гривень; Лондон Гатвік – від 1 960 гривень;

– від 1 960 гривень; Ларнака – від 2 238 гривень;

– від 2 238 гривень; Барселона – від 2 344 гривні;

– від 2 344 гривні; Тель-Авів – від 2 623 гривні;

– від 2 623 гривні; Афіни – від 2 636 гривень;

– від 2 636 гривень; Париж – від 2 689 гривень;

– від 2 689 гривень; Амстердам – від 2 689 гривень;

– від 2 689 гривень; Женева – від 2 967 гривень;

– від 2 967 гривень; Баку – від 2 967 гривень;

– від 2 967 гривень; Дубай – від 2 993 гривні;

– від 2 993 гривні; Зальцбург – від 5 934 гривні;

Також МАУ пропонує акційні квитки за маршрутами Харків – Тель-Авів (від 2 768 гривень) та Дніпро – Тель-Авів (від 3 020 гривень).

Цікаво Лоукостери Bees Airline та Wizz Air запускають нові напрямки зі Львова: куди літатимуть

Акційні квитки можна забронювати на сайті авіакомпаній flyuia.com або на пошукових агрегаторах типу avia.lowcost.ua, skyskanner та kiwi.com.

Базовий тариф МАУ передбачає ручну поклажу вагою до 7 кілограмів та розміром 55х40х20 сантиметрів.

У випадку скасування рейсу через пандемію COVID-19, авіакомпанія обіцяє повернути бонусами повну вартість квитка + додатково 25%.