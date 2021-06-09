МАУ оновила права на польоти до Греції: умови в'їзду в країну для українських туристів

Державна авіаційна служба України видала й оновила права авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" на польоти за 7 маршрутами до Греції. Про це йде мова в наказах регулятора №885, 886, 888, 889 від 7 червня 2021 року.

Авіаперевізник зможе здійснювати чартерні рейси з Одеси, Харкова та Львова в Салоніки з частотою до двох разів на тиждень. Також МАУ матиме можливість двічі на тиждень літати з Києва до Керкиру на грецькому острові Корфу.

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Крім того, Державіаслужба оновила права, які дозволяли авіакомпанії здійснювати регулярні рейси з Києва і Львова до Іракліону на грецькому острові Крит, і з Києва в Салоніки.

З Києва на Крит МАУ може літати до семи разів на тиждень, зі Львова – до п'яти разів, з Києва в Салоніки – до семи разів на тиждень.

Зазначається, що отримання прав на маршрути не означає, що МАУ здійснюватиме рейси за усіма напрямками або з максимальною частотою. Нерідко авіаперевізники запитують більше напрямків і велику частоту, ніж виконують насправді.

Умови в'їзду до Греції

Громадяни України з 14 травня 2021 року можуть відвідати Грецію з метою туризму. Для цього потрібно:

перед вильотом заповнити декларацію на урядовому сайті travel.gov.gr

пройти повну вакцинацію від COVID-19. З моменту отримання останньої дози щеплення повинно пройти не менше 14 днів

як підтвердження – сертифікат вакцинації, виданий країною, де зроблене щеплення. У ньому повинні бути вказані: ім'я людини як в паспорті, назва препарату, число отриманих доз і дата їх введення

Якщо турист не пройшов вакцинацію, то він може в'їхати на територію країни, пред'явивши негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття.

Водночас відвідати Грецію матимуть змогу й ті, хто вже перехворів на коронавірус, та має відповідне підтвердження. Мовиться про довідку або позитивний ПЛР-тест, зроблений від 2 до 9 місяців до цього.

Відзначимо, раніше авіакомпанія МАУ заявила, що планує відновити польоти до столиці Греції – Афін. Регулярні рейси здійснюватимуться з 18 червня 2021 року.

Також МАУ представила розклад рейсів до Албанії. Польоти здійснюватимуться з 4 червня до 1 жовтня 2021 року.