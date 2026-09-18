Місту понад 9 000 років, а в жовтні до +27: в якому місті Італії варто побувати восени

Вузькі бруковані вулички, старовинні кам'яні будинки та помешкання, облаштовані просто всередині скель. На схилі пагорба вони утворюють незвичайний міський пейзаж, який більше нагадує декорації до історичного фільму. Восени тут ще достатньо тепло для довгих прогулянок, а туристів менше, ніж у розпал літнього сезону.

Як пише видання Express, йдеться про Матеру – історичне місто на півдні Італії, у регіоні Базіліката.

Чим особлива Матера?

Матеру часто називають "Кам'яним містом". Саме так її описала тревел-креаторка Кеті з Нью-Йорка, яка показала у тіктоці печерні будинки, вузькі проходи та кам'яні споруди, розташовані на схилі. За її словами, Матера – це одне з найвражаючих місць, які вона відвідала під час подорожі Апулією.

Вона також радить залишитися тут хоча б на одну ніч, адже ввечері історичний район Сассі підсвічується, а вечеря в печерному ресторані стає окремою частиною подорожі. Не менш мальовничим є світанок. Місто може зацікавити тих, хто хоче побачити історичну Італію без атмосфери найбільш популярних туристичних центрів, на кшталт Рима чи Мілана.

Матера має щонайменше 9 000 років історії – печерні поселення міста безперервно використовувалися протягом тисячоліть.

Матера, Італія / фото Canva

Чи тепло у Матері у жовтні?

Осінь підходить для прогулянок містом не лише через меншу кількість туристів. У жовтні середня максимальна температура в Матері становить близько +23 градусів, а в окремі дні може підніматися до +27 градусів. Така погода дозволяє комфортно гуляти старовинними кварталами, оглядати кам'яні споруди та вирушати до оглядових майданчиків. При цьому подорож відбувається вже без літньої спеки.

Що подивитися у Матері?

Насамперед варто прогулятися районом Сассі та зупинитися біля оглядових майданчиків, звідки відкривається вид на печерні будинки. Цікаво також відвідати Casa Grotta – це печерне житло, яке показує, як колись жили місцеві сім'ї просто всередині скелі. Під землею розташований Palombaro Lungo – величезна цистерна під площею Вітторіо Венето. А на вершині пагорба стоїть кафедральний собор Матери, звідки можна оглянути місто.

Вечірні краєвиди міста: дивитись відео

Для панорамних краєвидів варто вирушити до оглядового майданчика Belvedere Murgia Timone, особливо на світанку або заході сонця. Поруч розташовані скельні церкви з фресками та парк Parco della Murgia Materana з печерами, стежками та краєвидами на ущелину. Завершити прогулянку можна вечерею в одному з печерних ресторанів, після чого знову пройтися Сассі, коли старовинні вулиці та будинки освітлюються ввечері.