Море, гори та дика природа: туристи розповіли про свої улюблені маршрути Європою
Активний відпочинок на свіжому повітрі стає дедалі популярнішим серед європейців та гостей континенту. Замість класичних екскурсій містами мандрівники все частіше обирають мальовничі стежки, які дозволяють злитися з природою.
Як повідомляє відоме британське видання The Guardian, досвідчені туристи поділилися своїми улюбленими маршрутами, що пролягають через найгарніші куточки Європи.
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Чим вражає прогулянка над Амальфі в Італії?
Маршрут Sentiero degli Dei, що пролягає високо над узбережжям Амальфі, пропонує мандрівникам 10 кілометрів неймовірних краєвидів, які тягнуться аж до острова Капрі. Завершується шлях у красивому, але велелюдному містечку Позітано. Дістатися до старту у селі Бомерано (Аджерола) та повернутися назад можна за допомогою комбінованого квитка на автобус і пором.
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Який маршрут веде до польського "Ока моря"?
Похід п'ятьма озерами в Татрах починається від автостоянки в Паленіці Бялчанській. Маршрут веде на південь вздовж струмка, і вже за дві години відкривається перше з п'яти озер на кордоні зі Словаччиною. Далі шлях пролягає до найвідомішого озера Польщі – Морського Ока, оточеного стрімкими скелями та найвищою вершиною країни. Звідти можна повернутися назад або продовжити підйом до вершини Риси, що розташована на 1100 метрів вище.
Як виглядає маршрут: дивитись відео
Що приховує дика природа Грузії?
Регіон Сванетія пропонує маршрут від Ушгулі до Местії на Закавказькій стежці. Це місце, де стародавні кам'яні вежі поєднуються з льодовиковими басейнами, а на луках можна зустріти диких коней.
Регіон Сванетія в Грузії – це мрія туриста. Маршрут від Ушгулі до Местії на Закавказькій стежці проходить через одні з найбільш драматичних і красивих гірських пейзажів, які я коли-небудь зустрічала. Села щиро гостинні, їжа ситна, а біорізноманіття змусило мене зупинитися як укопаній. Жодна фотографія не може цього передати. Якщо ви ще не розглядали Грузію для піших прогулянок, негайно перемістіть її на початок свого списку,
– розповіла Іфа, мандрівниця.
Як поєднати сауни та північних оленів у шведській Лапландії?
Стежка Кунгследен від Абіско до Ніккалуокти за Полярним колом стала ідеальним місцем для семиденного сімейного відпочинку. Маршрут виявився збалансованим: достатньо складним для виклику, але з часом для відпочинку в саунах.
Минулого літа протягом семи днів ми пройшли ділянку стежки Кунгследен від Абіско до Ніккалуокти у шведській Лапландії, за Полярним колом – і це був чарівний досвід. Навіть для нас було несподіванкою, що мы змогли знайти відпочинок, який підійшов групі з чотирьох підлітків і двох дорослих. Ходьба була достатньо виснажливою, щоб стати викликом, але також залишала достатньо часу для карткових ігор і насолоди саунами по дорозі. Хатини, в яких ми зупинялися, були чудовими і дозволяли тримати наші рюкзаки легкими. Родзинкою стало те, що в останній день ми помітили північних оленів,
– розповів Пол, мандрівник.
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Що пропонує Швейцарія для сімейного відпочинку?
Панорамний шлях на вершині Меннліхен має довжину 4,8 кілометрів та веде до Кляйне-Шайдегг. Звідти відкриваються види на гору Ейгер та Бернське високогір'я.
Минулого року ми з родиною піднялися на канатній дорозі на Меннліхен у Швейцарії і пройшлися Панорамним шляхом на його вершині. Це місце не є диким і незайманим, але воно може похвалитися найнеймовірнішим альпійським ігровим майданчиком, а якщо ви зупинетесь у Венгені по дорозі наверх, там є стежка з мармуровими доріжками, яка зачарувала моїх дітей на кілька годин,
– розповіла Френсіс, мандрівниця.