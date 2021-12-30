Марокко продовжує заборону на в'їзд в країну: що варто знати туристам

Влада Марокко вирішила продовжити припинення всіх пасажирських рейсів ще на місяць. Повідомляється, що туристичний в'їзд до країни буде заборонений мінімум до 31 січня 2022-го року.

Таке рішення, швидше за все, пов'язане із п'ятою хвилею пандемії та штамом "Омікрон". Розповідаємо, коли планують відновити сполучення.

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Марокко продовжує заборону на в'їзд в країну

У Національному управлінні аеропортів (ONDA) повідомили, що "призупинення всіх пасажирських рейсів із Марокко буде продовжено до 31 січня 2022 року".

Наразі дозволено лише пасажирські перевезення та репатріаційні рейси, які повертають мешканців країни з-за кордону. Усі інші – заборонені.

Після відновлення польотів та морських перевезень, в країну впускатимуть лише мандрівників із "безпечних" країн, для цього влада Марокко запровадить класифікацію за рівнем ризиків (A, B та C).

Відомо, що уряд країни також заборонив масові святкування Нового року та ввів нічну комендантську годину. Фестивалі та культурні заходи заборонені ще з початку місяця.

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