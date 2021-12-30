Такое решение, скорее всего, связано с пятой волной пандемии и штаммом "Омикрон". Рассказываем, когда планируют возобновить сообщение.
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Марокко продолжает запрет на въезд в страну
В Национальном управлении аэропортов (ONDA) сообщили, что "приостановка всех пассажирских рейсов из Марокко будет продлена до 31 января 2022 года".
В настоящее время разрешены только пассажирские перевозки и репатриационные рейсы, которые возвращают жителей страны из-за границы. Все остальные – запрещены.
После восстановления полетов и морских перевозок в страну будут впускаться только путешественники из "безопасных" стран, для этого власти Марокко введут классификацию по уровню рисков (A, B и C).
Известно, что правительство страны также запретило массовые празднования Нового года и ввело ночной комендантский час. Фестивали и культурные мероприятия запрещены с начала месяца.
Covid-19 в Марокко: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 30 декабря 2021 года, в Марокко выявлено 961 058 случаев заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 14 844 летальных;
- В то же время 939 533 человека побороли болезнь.