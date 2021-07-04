Мандруємо Мальтою: путівник для туриста

Якщо ви вирушаєте на Мальту, цей практичний путівник допоможе краще визначитися із маршрутами, дізнатися загальну інформацію про країну та й взагалі спланувати ідеальну подорож.

Загальна інформація

Мальта, офіційно відома як Республіка Мальта і раніше Меліта, – це південноєвропейська острівна країна, що складається з архіпелагу в Середземному морі. Її столиця – Валлетта, яка є найменшою національною столицею в Європейському Союзі з площею 0,61 квадратного кілометра.

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Офіційною та національною мовою є мальтійська, яка походить від сицилійської арабської, що утворилася за часів емірату Сицилія, тоді як англійська є другою офіційною мовою.

Стародавня храмотворча цивілізація, пізніше фінікійська, римська, арабська, нормандська та арагонська окупації – все це внесло певний слід у мальтійську культуру і залишило дивовижну колекцію пам'яток, що захищені ЮНЕСКО.

Мальта / Фото turisto

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Валюта Мальтиєвро. На мальтійських монетах зображений мальтійський хрест на монетах € 2 та € 1, герб Мальти на монетах € 0.50, € 0.20 та € 0.10, а на храмах Мнайдра€ 0.05, € 0.02 та € 0.01.

Мальта є популярним туристичним напрямком, який щороку відвідують 1,6 мільйона туристів. Туристів відвідує втричі більше, ніж мешканців. За ці роки інфраструктура туризму різко зросла, і на острові є низка готелів, хоча надмірний розвиток та руйнування традиційного житла викликають все більшу занепокоєність.

Цікаві факти про Мальту

Мальта вважається одним із кращих місць для дайвінгу у світі. Тут є безліч рифів, затонулих кораблів та підводних печер.

На Мальті є одні з найдавніших структур у світі – Хаджар-Кім. Ця вапнякова краса є одним із відомих мегалітичних храмів Мальти, багато з яких передували пірамідам і навіть Стоунхенджу. Та й взагалі, столиця Валлетта – одна з найбільш концентрованих історичних зон у світі, за даними ЮНЕСКО.

Хаджар-Кім. Ця вапнякова краса є одним із відомих мегалітичних храмів Мальти, багато з яких передували пірамідам і навіть Стоунхенджу. Та й взагалі, столиця Валлетта одна з найбільш концентрованих історичних зон у світі, за даними ЮНЕСКО. Драматичні скелі Мальти, приголомшливі пейзажі та старовинні будівлі роблять її ідеальним фоном для багатьох художніх фільмів та телевізійних шоу. Фільми "Гладіатор" та "Троя" використовують класичний шарм Мальти, тоді як франшиза "Пірати Карибського моря" видала кілька мальтійських пейзажів за карибські пляжі. "Гра престолів" також містить кілька сцен, знятих навколо надзвичайно фотогенічної столиці Валлетти. Шанувальникам "Гри престолів" також буде цікаво знати, що знаменитий Azure Window став фоном для весілля Данерис Таргарієн з Кхалом Дрого.

Якщо ви не вирушаєте на Мальту для відпочинку, найкраще приїхати до закінчення літа. Це тому, що літо – час для барвистих сільських фестивалів на Мальті та інших фестивалів. Ці святкування є невід'ємною частиною мальтійського життя. У кожному селі Мальти є свій святий покровитель та свій індивідуальний фестиваль, який може тривати до тижня.

час для барвистих сільських фестивалів на Мальті та інших фестивалів. Ці святкування є невід'ємною частиною мальтійського життя. У кожному селі Мальти є свій святий покровитель та свій індивідуальний фестиваль, який може тривати до тижня. Мальта також була визнана країною з найкращим кліматом у світі за версією International Living. Також була визнана найкращим місцем для виходу на пенсію!

Визначні пам’ятки Мальти

Валлетта

Почнемо цей список найкращих місць для відвідування на Мальті зі столиці Валлетти.

Ось найкращі місця для відвідування у столиці країни:

Собор Святого Іоанна може виглядати зовні не надто цікаво, але почекайте, поки не побачите, що всередині! Тут повно золота та чудових картин Караваджо. Під мармуровою підлогою лежали гробниці великих магістрів Мальтійського ордену та інших дворян. Близько 400 з них поховані там, це обов’язково потрібно побачити любителям історії на Мальті.

Валлетта / Фото leisure blog

Вулиця Республіки та Торгова вулиця – головні комерційні вулиці Валлетти з численними магазинами та ресторанами.

головні комерційні вулиці Валлетти з численними магазинами та ресторанами. Театр Маноеля , один із найстаріших у Європі.

, один із найстаріших у Європі. Форт Сент-Ельмо , в якому також є Національний музей війни. У Національному музеї образотворчих мистецтв ви знайдете колекцію предметів, скульптур та картин, які належали Мальтійському ордену.

, в якому також є Національний музей війни. У Національному музеї образотворчих мистецтв ви знайдете колекцію предметів, скульптур та картин, які належали Мальтійському ордену. Сади Баррака, які також називають Садом Верхньої Барраки та Садом Нижньої Барраки. Нижній сад досить маленький, але має дуже фотогенічний храм. Верхній сад – більший, з гарними колонадами та чудовим краєвидом на 3 міста. Внизу ви можете побачити артилерійську батарею, що використовувалася в минулому для салюту іноземним суднам. Він все ще функціонує в наші дні: постріли відбуваються щодня опівдні.

Три міста

З Валлетти можна легко дістатися до трьох міст на човні. Квитки продаються на борту. Квитки в обидва кінці коштують 2,80 € на людину, подорож займає 10 хвилин.

Всі 3 міста мають свої унікальні риси, але вони мають одне спільне: вид на Валлетту. Найкращий спосіб вивчити та пізнати 3 міста – це просто прогулятися пішки!

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У Сенглеї вирушайте до садів Сейф Хейвен на краю міста; з нього відкривається найкращий вид на Валлетту.

Мдіна

Мдіна – колишня столиця Мальти. У середньовіччі (до Мальтійського ордену) там були розташовані уряд та інші адміністрації.

Мдіна / Фото wikipedia

Його називали "Citta Notabile", шляхетне місто. Коли Орден прибув, лицарі вирішили, що їм потрібно бути поруч зі своїми кораблями, і Валлетта стала новою столицею.

У місті є багато історичних пам’яток:

Собор Святого Павла (найстаріший собор на Мальті) та його музей;

палац Вільхена 18 століття;

інші палаци на вулиці Вільєньоньйон, такі як Палаццо Фальсон.

Рабат

Рабат – це ще одне місце для відвідування під час відпочинку на Мальті. Він розташований прямо біля Мдіни: як тільки ви вийдете з укріпленого міста, ви вже в Рабаті!

Найкраще, що можна побачити в Рабаті:

Церква і грот Святого Павла, де апостол Павло шукав притулку після того, як їхній човен затонув на острові;

Катакомби Святого Павла, міський некрополь протягом 500 років;

Катакомби Агати, де свята Агата сховалася під час вигнання з Сицилії;

Domvs Romana, будинок римської епохи, перетворений на музей.

Сліма та Сент-Джуліанс

Сліма та Сент-Джуліанс – основні туристичні міста Мальти.

Ви знайдете там безліч готелів, ресторанів, клубів, казино та торгових центрів. Вони є ідеальними напрямками, якщо ви любите вечірки та активний відпочинок.

Сліма та Сент-Джуліанс / Фото Arrivo

У Слімі ви можете насолодитися смачною їжею в численних приморських ресторанах, з яких відкривається унікальний краєвид на Валлетту.

Гоцо

Є також гарна набережна, що йде від Сент-Джуліана до Сліми та навіть Валлетти вздовж моря. Це, мабуть, найбільш багатолюдна зона острова, особливо влітку вночі.

Гоцо – другий за величиною острів Мальти. Він більш тихий з чудовими пейзажами та приємними пляжами та бухтами.

Найкращі місця для відвідування на Гоцо:

Головним містом Гоцо є Вікторія, яку місцеві жителі також називають Рабат. Це чудове місце для покупок та їжі, але головна визначна пам'ятка – це, напевно, Цитадель, укріплена частина міста;

це, напевно, Цитадель, укріплена частина міста; Регіон Джевра на північному заході, відомий Азурським вікном (на жаль, воно впало у 2017 році), Грибковою скелею, Внутрішнім морем і Глибокою Блакитною дірою;

Марсалфорн – популярне пляжне місто влітку, головна визначна пам'ятка – 3-кілометрові солончаки на краю міста;

популярне пляжне місто влітку, головна визначна пам'ятка 3-кілометрові солончаки на краю міста; Храм Та’Піну;

Скелі Та’Сенк, висотою 130 метрів, відкривають чудовий мальовничий вид;

Храми Ггантії, серед найбільших найкраще збережених храмів на острові;

Пляж Рамла Бей, найбільший піщаний пляж Гоцо.

Блакитна лагуна та острів Коміно

Щоб дістатися туди, сідайте на пором з каналу Gozo Channel з Цирквеви на острові Мальта. Подорож триває близько 20 хвилин. З 1 червня 2021 року ви також можете сісти на швидкий пором з Валлетти в Гоцо. Пором відправляється з Валетти Гранд-Харбор і доставить вас до Гоцо за 45 хвилин.

Коміно – крихітний острів, розташований між Мальтою та островом Гоцо. Тут розташована Блакитна лагуна, приголомшлива лагуна з бірюзовою водою.

Острів Коміно / Фото belsmalta

Щодня з Мальти чи Гоцо до Коміно прибувають і їдуть човни. Оскільки багато туристів щодня відвідують Коміно, рекомендується придбати квитки на човен заздалегідь.

Блакитний грот

Блакитний грот розташований за 2 км від міста Цюррік. Свою назву та репутацію він отримав завдяки насиченому синьому кольору води в печері.

Червона вежа

Ви можете побачити його згори в екскурсійному місці неподалік від міста.

Червона вежа, або вежа Святої Агати, розташована в місті Марфа, за 5 хвилин їзди від Меллії.

Червона вежа / Фото livinginmalta

Побудована у 1649 році, використовувалася для спостереження за узбережжям та захисту купців від нападів піратів.

Мегалітичні храми Мальти

Ви можете відвідати Червону вежу за 2 €. Звідти можна побачити Білу вежу, Вежу Святої Марії (на острові Коміно) та Вежу Ліппія.

Кілька мегалітичних храмів можна знайти на Мальті та Гоцо, деякі з них навіть є об’єктами світової спадщини ЮНЕСКО. Всі вони були побудовані між 4 і 3 століттями до н.е.

Ось список храмів для відвідування:

Храми Тарксьєна, розташовані в місті Тарсьєн;

Храми Агар Кім, поруч із містом Кренді, на Південній Мальті;

Храми Мнайдра, лише за 500 метрів від Агар-Кім;

Храми Ггантія на острові Гоцо;

Погода та клімат

Мальта має середземноморський клімат з м’якою зимою та спекотним літом, спекотнішим у внутрішніх районах. Дощі трапляються переважно восени та взимку, а літо зазвичай сухе.

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У найтепліший місяць – серпень – максимальна температура коливається від 28 до 34°C вдень і мінімальна від 20 до 24 ° C вночі.

Серед усіх столиць континенту Європи Валетта, столиця Мальти, має найтепліші зими із середньою температурою від 15 до 16°C вдень та від 9 до 10°C вночі в період з січня на лютий. У березні та грудні середня температура становить близько 17°C вдень та 11°C вночі.

Середньорічна температура моря становить 20°C, від 15 – 16°C у лютому до 26°C у серпні. За 6 місяців – з червня по листопад – середня температура моря перевищує 20°C.

Чи потрібна віза на Мальту

Громадянам України не потрібна віза для поїздки на Мальту, якщо вони є власниками закордонних біометричних паспортів. Час перебування здебільшого 90 днів.

Як дістатися

Єдиний і найкращий спосіб дістатися на острівну Мальту з України – це літак. Прямі рейси без пересадки здійснює мальтійська авіакомпанія з Києва. Ціни на квитки починаються від 180 євро у 2 сторони. Також за меншу ціну здійснює перельоти на Мальту інший перевізник – Skyup.

Також можна обрати шлях з пересадкою в Польщі. Це допоможе зекономити кошти, але займе значно більше часу, проте це гарна можливість побувати одразу у декількох країнах.