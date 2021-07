Общая информация

Мальта, официально известная как Республика Мальта или по-старому Мелита, – это южноевропейская островная страна, состоящая из архипелага в Средиземном море. Ее столица – Валлетта, которая является самой национальной столицей в Европейском Союзе по площади 0,61 квадратного километра.

Читайте также Не Берлином единственным: 10 мест, которые стоит увидеть в Германии

Официальным и национальным языком является мальтийский, который происходит от сицилийского арабского, образовавшегося во времена эмирата Сицилия, тогда как английский является вторым официальным языком.

Древняя храмообразующая цивилизация, позже финикийская, римская, арабская, нормандская и арагонская оккупации – все это внесло определенный след в мальтийскую культуру и оставило удивительную коллекцию памятников, которые защищены ЮНЕСКО.

Мальта стала независимой в 1964 году, присоединилась к Европейскому Союзу в 2004 году.

Мальта / Фото turisto

Валюта Мальты – евро. На мальтийских монетах изображен мальтийский крест на монетах € 2 и € 1, герб Мальты на монетах € 0.50, € 0.20 и € 0.10, а на храмах Мнайдра - € 0.05, € 0.02 и € 0.01.

Мальта является популярным туристическим направлением, ежегодно её посещают 1,6 миллиона туристов. Туристов посещает в три раза больше, чем жителей. За эти годы инфраструктура туризма резко возросла, и на острове присутствует ряд отелей, хотя чрезмерное развитие и разрушение традиционного жилья вызывают все большую озабоченность.

Интересные факты о Мальте

Мальта считается одним из лучших мест для дайвинга в мире. Здесь есть множество рифов, затонувших кораблей и подводных пещер.

На Мальте одни из древнейших структур в мире – Хаджар-Ким. Эта известняковая красота является одним из известных мегалитических храмов Мальты, многие из которых предшествовали пирамидам и даже Стоунхенджу. Да и вообще, столица Валлетта – одна из самых концентрированных исторических зон в мире, по данным ЮНЕСКО.

Хаджар-Ким. Эта известняковая красота является одним из известных мегалитических храмов Мальты, многие из которых предшествовали пирамидам и даже Стоунхенджу. Да и вообще, столица Валлетта одна из самых концентрированных исторических зон в мире, по данным ЮНЕСКО. Драматические скалы Мальты, потрясающие пейзажи и старинные здания делают ее идеальным фоном для многих художественных фильмов и телевизионных шоу. Фильмы "Гладиатор" и "Троя" используют классический шарм Мальты, тогда как франшиза "Пираты Карибского моря" выдала несколько мальтийских пейзажей за карибские пляжи. "Игра престолов" также содержит несколько сцен, снятых вокруг очень фотогеничной столицы Валлетты. Поклонникам "Игры престолов" также будет интересно знать, что знаменитый Azure Window стал фоном для свадьбы Дейенерис Таргариен с Кхалом Дрого.

Если вы не отправляетесь на Мальту для отдыха, лучше приехать до окончания лета. Это потому, что лето – время для красочных сельских фестивалей на Мальте и других фестивалей. Эти празднования являются неотъемлемой частью мальтийской жизни. В каждом селе Мальты есть свой святой покровитель и свой индивидуальный фестиваль, который может длиться до недели.

время для красочных сельских фестивалей на Мальте и других фестивалей. Эти празднования являются неотъемлемой частью мальтийской жизни. В каждом селе Мальты есть свой святой покровитель и свой индивидуальный фестиваль, который может длиться до недели. Мальта также была признана страной с лучшим климатом в мире по версии International Living. Также была признана лучшим местом для выхода на пенсию!

Достопримечательности Мальты

Валлетта

Начнем этот список лучших мест для посещения на Мальте со столицы Валлетты.

Вот лучшие места для посещения в столице страны:

Собор Святого Иоанна может выглядеть внешне не слишком интересно, но подождите, пока не увидите, что внутри! Здесь полно золота и замечательных картин Караваджо. Под мраморным полом лежали гробницы великих магистров Мальтийского ордена и других дворян. Около 400 из них похоронены там, это обязательно нужно увидеть любителям истории на Мальте.

Валлетта / Фото leisure blog

Улица Республики и Торговая улица – главные коммерческие улицы Валлетты с многочисленными магазинами и ресторанами.

главные коммерческие улицы Валлетты с многочисленными магазинами и ресторанами. Театр Маноэля , один из старейших в Европе.

, один из старейших в Европе. Форт Сент-Эльмо , в котором также есть Национальный музей войны. В Национальном музее изобразительных искусств вы найдете коллекцию предметов, скульптур и картин, которые принадлежали Мальтийскому ордену.

, в котором также есть Национальный музей войны. В Национальном музее изобразительных искусств вы найдете коллекцию предметов, скульптур и картин, которые принадлежали Мальтийскому ордену. Сады Баррака, которые также называют Садом Верхней Барраки и Садом Нижней Барраки. Нижний сад достаточно маленький, но имеет очень фотогеничный храм. Верхний сад – больше, с хорошими колоннадами и прекрасным видом на 3 города. Внизу вы можете увидеть артиллерийскую батарею, использовавшуюся в прошлом для салюта иностранным суднам. Она все еще функционирует в наши дни: выстрелы происходят ежедневно в полдень.

Три города

Из Валлетты можно легко добраться до трех городов на лодке. Билеты продаются на борту. Билеты в оба конца стоят 2,80 € на человека, путешествие занимает 10 минут.

Все 3 города имеют свои уникальные черты, но они имеют одно общее: вид на Валлетту. Лучший способ изучить и познать 3 города – это просто прогуляться пешком!

Среди достопримечательностей Биргу – форт Св. Анджело, Дворец инквизитора и Морской музей Мальты.

В Сенглее отправляйтесь в сады Сейф Хейвен на краю города: с него открывается лучший вид на Валлетту.

Мдина

Мдина – бывшая столица Мальты. В средневековье (до Мальтийского ордена) там были расположены правительство и другие администрации.

Мдина / Фото wikipedia

Его называли "Citta Notabile", благородный город. Когда Орден прибыл, рыцари решили, что им нужно быть рядом со своими кораблями, и Валлетта стала новой столицей.

В городе много исторических памятников:

Собор Святого Павла (самый старый собор на Мальте) и его музей;

дворец Вильхена 18 века;

другие дворцы на улице Вильеньоньйон такие, как Палаццо Фальсон.

Рабат

Рабат – это еще одно место для посещения во время отдыха на Мальте. Он расположен прямо у Мдины: как только вы выйдете из укрепленного города, вы уже в Рабате!

Лучшее, что можно увидеть в Рабате:

Церковь и грот Святого Павла, где апостол Павел искал убежища после того, как их лодка затонула на острове;

Катакомбы Святого Павла, городской некрополь в течение 500 лет ;

Катакомбы Агаты, где святая Агата скрылась во время изгнания из Сицилии;

Domus Romana, дом римской эпохи, превращен в музей.

Слима и Сент-Джулианс

Слима и Сент-Джулианс – основные туристические города Мальты.

Вы найдете там множество отелей, ресторанов, клубов, казино и торговых центров. Они являются идеальными направлениями, если вы любите вечеринки и активный отдых.

Слима и Сент-Джулианс / Фото Arrivo

В Слиме вы можете насладиться вкусной едой в многочисленных приморских ресторанах, c которых открывается уникальный вид на Валлетту.

Есть также хорошая набережная, идущая от Сент-Джулиана к Слиме и даже Валлетте вдоль моря. Это, пожалуй, наиболее многолюдная зона острова, особенно летом ночью.

Гоцо

Гоцо – второй по величине остров Мальты. Он более тихий с прекрасными пейзажами и приятными пляжами и бухтами.

Чтобы добраться туда, садитесь на паром от канала Gozo Channel из Цирквевы на острове Мальта. Путешествие длится около 20 минут. С 1 июня 2021 вы можете сесть на быстрый паром из Валлетты в Гоцо. Паром отправляется из Валетты Гранд-Харбор и доставит вас в Гоцо 45 минут.

Лучшие места для посещения на Гоцо:

Главным городом Гоцо является Виктория, которую местные жители также называют Рабат. Это прекрасное место для покупок и еды, но главная достопримечательность – это наверное Цитадель, укрепленная часть города;

это наверное Цитадель, укрепленная часть города; Регион Джевра на северо-западе, известный Азурським окном (к сожалению, оно упало в 2017 году), грибковых скалой, Внутренним морем и Глубокой Голубой дырой;

Марсалфорн – популярное пляжное город летом, главная достопримечательность – 3-километровые солончаки на краю города;

популярное пляжное город летом, главная достопримечательность 3-километровые солончаки на краю города; Храм Та'Пину;

Скалы ТаьСенк, высотой 130 метров, открывают замечательный живописный вид;

Храмы Ггантии, среди крупнейших наиболее хорошо сохранившихся храмов на острове;

Пляж Рамла Бэй, самый большой песчаный пляж Гоцо.

Голубая лагуна и остров Комино

Комино – крошечный остров, расположенный между Мальтой и островом Гоцо. Здесь расположена Голубая лагуна, потрясающая лагуна с бирюзовой водой.

Остров Комино / Фото belsmalta

Ежедневно из Мальты или Гоцо в Комино прибывают и едут лодки. Поскольку многие туристы ежедневно посещают Комино, рекомендуется приобрести билеты на лодку заранее.

Голубой грот

Голубой грот расположен в 2 км от города Цюррик. Свое название и репутацию он получил благодаря насыщенному синему цвету воды в пещере.

Вы можете увидеть его сверху в экскурсионном месте недалеко от города.

Красная башня

Красная башня, или башня Святой Агаты, расположена в городе Марфа, за 5 минут езды от Меллии.

Красная башня / Фото livinginmalta

Построена в 1649 году, использовалась для наблюдения за побережьем и защиты купцов от нападений пиратов.

Вы можете посетить Красную башню за 2 €. Оттуда можно увидеть Белую башню, Башню Святой Марии (на острове Комино) и Башню Липпия.

Мегалитические храмы Мальты

Несколько мегалитических храмов можно найти на Мальте и Гоцо, некоторые из них даже являются объектами мирового наследия ЮНЕСКО. Все они были построены между 4 и 3 веками до н.э.

Вот список храмов для посещения:

Храмы Тарксьена, расположенные в городе Тарсьен;

Храмы Агарь Ким, рядом с городом Кренди, на Южной Мальте;

Храмы Мнайдра, только в 500 метрах от Агар-Ким;

Храмы Ггантия на острове Гоцо;

Погода и климат

Мальта имеет средиземноморский климат с мягкой зимой и жарким летом, более жарким во внутренних районах. Дожди случаются преимущественно осенью и зимой, а лето обычно сухое.

Средняя годовая температура составляет около 23 ° C днем ​​и 15,5 ° C ночью. В самый холодный месяц – январь – максимальная температура колеблется от 12 до 18 ° C днем ​​и минимальная от 6 до 12 ° C ночью.

В теплый месяц – август – максимальная температура колеблется от 28 до 34 ° C днем ​​и минимальная от 20 до 24 ° C ночью.

Среди всех столиц континента Европы Валетта, столица Мальты, имеет самые теплые зимы со средней температурой от 15 до 16 ° C днем ​​и от 9 до 10 ° C ночью в период с января на февраль. В марте и декабре средняя температура составляет около 17 ° C днем ​​и 11 ° C ночью.

Большие колебания температуры редки. Снег на острове выпадает очень редко.

Среднегодовая температура моря составляет 20 ° C, от 15 – 16 ° C в феврале до 26 ° C в августе. За 6 месяцев – с июня по ноябрь – средняя температура моря превышает 20 ° C.

Нужна ли виза на Мальту

Гражданам Украины не нужна виза для поездки на Мальту, если они являются владельцами иностранных биометрических паспортов. Время пребывания, как правило, 90 дней.

Как добраться

Единственный и лучший способ добраться на островную Мальту из Украины – это самолет. Прямые рейсы без пересадки осуществляет мальтийская авиакомпания из Киева. Цены на билеты начинаются от 180 евро в 2 стороны. Также за меньшую цену осуществляет перелеты на Мальту другой перевозчик – Skyup.

Также можно выбрать путь с пересадкой в ​​Польше. Это поможет сэкономить средства, но займет гораздо больше времени, однако это хорошая возможность побывать сразу в нескольких странах.