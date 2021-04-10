Мальта готова платити іноземним туристам до 200 євро

У Мальті планують платити іноземним туристам за відвідування країни. Люди, які перебуватимуть на території острова не менше трьох днів зможуть отримати до 200 євро.

Для отримання грошей необхідно забронювати номер безпосередньо через бажаний місцевий готель. Про це повідомили у Міністерстві туризму Мальти.

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Мальта платитиме туристам

Влада країни надасть по 100 євро гостям, які проживатимуть у п'ятизіркових готелях. Ще стільки ж туристи отримають від самого готелю.

Постояльці готелів з чотирма зірками можуть розраховувати на 150 євро, а з трьома – 100 євро.

Ситуація з коронавірусом у Мальті

Згідно з даними уряду держави, з початку пандемії у Мальті зафіксували 29 548 випадків зараження коронавірусом.

Перемогти смертельну хворобу змогли 28 610 громадян. Померли – 402 людини.

У Міністерстві туризму країни очікують зняття більшості карантинних обмежень до 1 червня.

Згідно з даними Всесвітньої ради з туризму і подорожей, частка туризму в економіці Мальти становить 27%.

Напередодні німецький Інститут імені Роберта Коха виключив Мальту зі списку держав з високим рівнем ризику зараження коронавірусом.