Таке рішення ухвалив уряд Мальти, вони готові платити кожному туристу до 200 євро.
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Мандрівники повинні пробути на острові хоча б три дні і забронювати проживання через місцеві готелі.
- Туристи в п'ятизіркових готелях, отримають від влади 100 євро, ще 100 доплатить готель.
- За чотиризірковий готель отримають – 150 євро, тризірковий – 100 євро. Розмір виплати збільшиться на 10% при бронюванні готелів на острові Гоцо.
Варто зазначити, що деталі програми ще узгоджуються. Наприклад, з'ясовується, як саме туристи отримуватимуть "винагороду" – грошима чи іншим шляхом.
Так держава планує залучити 35 тисяч туристів. У 2019 році країну відвідали понад 2,7 мільйона іноземних туристів, але з початку пандемії коронавірусу показники впали більше, ніж на 80%.