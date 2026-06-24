Не лише Комо чи Блед: 3 маловідомі озера Європи, які вражають красою

Більшість туристів під час подорожей Європою обирають популярні локації, як Комо чи Блед, однак на континенті досі залишаються місця, які не потрапили до масових туристичних маршрутів.

Справжня краса природи часто ховається подалі від популярних туристичних маршрутів, зберігаючи свою первозданність та унікальну атмосферу. Саме такі приховані водойми дарують мандрівникам довгоочікуване відчуття спокою та повного єднання зі світом, повідомляє РБК-Україна.

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Які маловідомі озера Європи варті уваги мандрівників?

Озеро Карезза (Італія)

У серці Південного Тіролю розташоване озеро Карезза, яке місцеві називають "озером веселки". Воно відоме своїм смарагдово-зеленим кольором та краєвидами на масив Латемар і хвойні ліси. Навколо озера облаштована пішохідна стежка для прогулянок.

Озеро Карезза / фото TripAdvisor

Червоне озеро (Хорватія)

Поблизу містечка Імотскі розташована одна з найглибших карстових лійок Європи. Озеро оточують стрімкі червонуваті скелі заввишки близько 250 метрів, а глибина води перевищує 280 метрів. Через складний доступ сюди приїжджає небагато туристів.

Червоне озеро / фото TripAdvisor

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Озеро Оберзее (Німеччина)

Оберзее ховається за південним краєм озера Кьонігсзее в Баварських Альпах. Дістатися сюди можна електрокатером і лісовою стежкою.

Озеро Оберзее / фото TripAdvisor

Озеро відоме надзвичайно прозорою водою, завдяки якій човни здаються такими, що буквально зависають у повітрі. Поруч також можна побачити водоспад Ретбах.