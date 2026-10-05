У столиці Іспанії відкрили пам'ятник Лесі Українці: де саме його можна побачити
У Мадриді, столиці Іспанії, 2 жовтня 2026 року урочисто відкрили пам'ятник Лесі Українці. Монумент встановили на площі, яка носить ім'я української письменниці, неподалік Посольства України.
Про відкриття пам'ятника повідомила голова Спілки українок Іспанії Лариса Пелюх у своєму фейсбуці. Вона розповіла про урочисту церемонію та поділилася подробицями події.
Які деталі відомі?
Автором монумента став заслужений художник України Микола Обезюк. Пам'ятник встановили на Plaza de Lesya Ukrainka – площі Лесі Українки, що розташована поруч із Посольством України в Мадриді.
Відкриття пам'ятника Лесі Українці / фейсбук Larysa Pelyukh
Церемонію провели 2 жовтня 2026 року та приурочили до 155-річчя від дня народження Лесі Українки. Для української громади Іспанії це стало особливою подією, адже встановлення монумента було давньою мрією. В урочистому відкритті взяли участь представники посольства України в Іспанії та української громади.
Де розташований пам'ятник Лесі Українці у Мадриді: дивитись на картах