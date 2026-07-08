Попри складні природні умови, люди змогли облаштувати життя навіть там, де це здається неможливим, пише Daily Mail. Деякі з цих поселень існують століттями, а їхнє розташування до сьогодні дивує мандрівників.

Які є найдивовижніші поселення у світі?

Аогасіма, Японія

Поселення повністю утворене з вулканічного кратера, всередині якого ще один менший вулкан. Тут мешкають лише 170 осіб, для яких є один магазин та поштове відділення.

Туристи в Аогасімі можуть відвідати геотермальну сауну, що розташована неподалік внутрішнього ядра й нагрівається саме від вулкана. Місцеві можуть похвалитися власним делакатесом аочю – напоєм, що виготовляється з батату й нагадує смак горілки.

Дістатися сюди можна човном з вулканічного острова Хатіджодзіми, на який можна прилетіти літаком. Подорож до Аогасіми займе приблизно 2,5 години.

Лі-Рінконада, Перу

Це поселення у східних Андах є найвисокогірнішим у світі, оскільки розташоване на висоті 5 тисяч метрів над рівнем моря.

Спочатку воно було тимчасовим для гірничодобувних промисловців, які збирали золото. Та навіть через низький рівень кисню впродовж багатьох років населення почало зростати.

Зараз у Лі-Рінконада проживає аж 50 тисяч людей. І це попри відсутність проточної води чи каналізації. Місцеві звикли тут просто спалювати чи закопувати усі відходи.

Дістатися сюди досить складно. Є варіант долетіти до Міжнародного аеропорту імені Алехандро Веласко Астете, а звідти дібратися до Пуно. Проте з цього міста в перу дуже рідко ходять автобуси, бо складно їхати місцевими дорогами, тому краще скористатися послугами у місцевих.

Лонг’їр, Шпіцберген

У цьому невеликому арктичному містечку мешкає майже 2500 осіб. Особливість життя тут полягає в тому, що місцевість перебуває у темряві протягом чотирьох місяців – під час зими північного сяйва (з листопада по лютий).

Крім того, тут живуть багато білих ведмедів, тому жителі постійно носять із собою зброю, коли покидають безпечні зони. Дістатися сюди можна до з аеропорту Свальбард, а вже звідси до міста – на таксі чи автобусі.

Кебер-Педі, Автралія

Місто вирізняється тим, що влітку неймовірно спекотне, тому більшість місцевих живуть у будинках, вирубаних у скелястих пагорбах. Стовпчик термометра тут сягає 52°C, тому електронні пристрої доводиться зберігати в холодильниках. Дістатися до Кубер-Педі можна літаком через місцевий аеропорт.

Сетеніль-де-лас-Бодегас, Іспанія

Мешканці цього села живуть у будинках, які побудовані під нависаючими скелями. Замість того, щоб збудувати цілі будинки, місцеві жителі просто звели фасади, використавши печери як стіни та дах.

Дістатися до цього поселення в Андалусії не складно. Тут є залізнична станція Сетеніл розташована близько до Сетеніль-де-лас-Бодегас. Крім того, район має хороше автомобільне сполучення.

Де в мегаполісах не живуть люди?

У Китаї десятки мегаполісів залишаються майже безлюдними, ставши символами кризи на ринку нерухомості через надмірне державне планування. Гігантська фінансова піраміда у сфері нерухомості, включаючи компанію Evergrande, зазнала краху, залишивши мільйони порожніх квартир і будинків.