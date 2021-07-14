Авіакомпанія Lufthansa переходить на гендерно-нейтральні вітання у літаках: що це означає

Найбільша європейська авіакомпанія "Lufthansa" заявила, що відмовиться від звичного вітання "пані та панове" на борту своїх рейсів. Водночас перейде до гендерно-нейтральної форми.

Представник німецької компанії заявив, що цей крок має на меті змусити всіх пасажирів почуватися зручно, зокрема й тих, хто не ідентифікує себе як чоловіка або жінку. Тепер пасажирів, наприклад, будуть вітати словами "Доброго ранку / вечора" або звертатися до них "Дорогі гості".

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Екіпажам пропонується вибрати вітання, яке охоплюватиме всіх пасажирів, – сказав він.

Зазначається, що нова політика, реалізація якої здійснюватиметься поступово, поширюється на німецьку Lufthansa, а також на швейцарські, австрійські, брюссельські авіакомпанії групи і авіакомпанію Eurowings.

Компанія стверджує, що нововведення є відповіддю на "дискусію, яка справедливо триває в суспільстві" про небінарну гендерну ідентифікацію.

Що відомо про авіакомпанію Lufthansa

Найбільша німецька авіакомпанія, національний авіаперевізник Німеччини та найбільша авіакомпанія Європи, як за кількістю літаків, так і за кількістю перевезених пасажирів.

За даними Вікіпедії, "Люфтганза" займає четверте місце у світі за обсягами перевезень пасажирів, виконує рейси за 18-ма внутрішніми та 203 міжнародними маршрутами. Загалом регулярні рейси виконуються до 78 країн по всьому світу. Включаючи підрозділи, флот компанії складається з 710 літаків і за цим показником вона займає 2 місце у світі.

Відзначимо, раніше авіакомпанія Wizz Air заявила, що планує знизити вартість квитків. Власник авіаперевізника зазначив, що після тривалого пандемічного "застою" ринок переповнений пропозиціями.

Крім того, авіакомпанія Turkish Airlines повернула бортове харчування на всі рейси з України. Це сталося в рамках чергового етапу з повернення докарантинного рівня сервісу.