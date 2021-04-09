Лоукостеру Bees Airline дозволили літати до Тбілісі та Анталії

Державна авіаційна служба України надала новій українській авіакомпанії Bees Airline права на виконання регулярних рейсів з Херсона до Тбілісі й чартерів до Анталії. Це передбачено наказами регулятора №559 і №560 від 7 квітня.

Це перші напрямки, за якими авіаперевізник зможе літати з Херсона. Однак надання прав на експлуатацію повітряних ліній не означає, що Bees Airline виконуватиме польоти на усіх цих лініях.

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Отож, Bees отримала право на регулярний напрямок до Грузії, а також на чартерний до Туреччини:

Херсон – Тбілісі – Херсон

Рейси здійснюватимуться двічі на тиждень з 1 червня 2021 року на необмежений термін. При необхідності частота польотів може бути збільшена за запитом авіакомпанії, оскільки між Грузією й Україною діє режим відкритого неба.

Херсон – Анталія – Херсон

Не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох на місяць. За частотою польотів авіакомпанію не обмежують, доки діють права – до 30 жовтня 2021 року.

Отримані призначення в наших планах. Ми оцінюємо їх, і скоро приймемо рішення, коли будемо стартувати, – прокоментував гендиректор і співвласник Bees Airline Євген Хайнацький.

Що відомо про Bees Airline?

Авіакомпанія була зареєстрована наприкінці 2019 року. Згідно з відкритими даними, власником є український підприємець Сергій Смирний. На сьогодні з авіаперевізником працюють туроператори TPG та TEZ TOUR.

Рейси виконуються з аеропорту "Київ", який є аеропортом базування Bees Airline. На початку авіапарк матиме два повітряних середньомагістральних судна типу Boeing 737-800 NG на 189 місць та вже незабаром флот поповниться ще двома літаками цього типу. У 2022 році флот налічуватиме вже шість літаків.

Відзначимо, раніше Bees Airline розпочав продаж квитків на перші чотири регулярних маршрути. З Києва до Тбілісі, Батумі та Єревану, а з Одеси тільки до Єревану.