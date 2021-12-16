Лоукостер Wizz Air відновив польоти з Києва за популярним напрямком
Джерело:avianews.com
Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air відновила прямі рейси з Києва до Стокгольма. Авіаперевізник літав за цим напрямком з 2010 року, однак раптово припинив.
Водночас це єдиний рейс Wizz Air, який сполучає Україну і Швецію, бо досі прямі перельоти між країнами були відсутні.
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Wizz Air відновив польоти з Києва до Стокгольму
Так, з 16 грудня польоти розпочали здійснювати з аеропорту "Київ" (Жуляни) до аеропорту Стокгольм Скавста (NYO).Зверніть увагу! Аеропорт Скавста розташований за 100 кілометрів від Стокгольма, тож, доведеться дістатися ще до міста – квиток на автобус обійдеться у 22 долари (199 шведських крон).
Полетіти з Києва до Стокгольму можна двічі на тиждень – щочетверга та неділі, за наступним розкладом руху:
- Київ – Стокгольм – 06:10 (виліт) – 07:55 (приліт);
- Стокгольм – Київ – 08:25 (виліт) – 12:05 (приліт).
Вартість авіаквитків
Найдешевші квитки на січень 2022 року доступні за ціною від 469 гривень (17 доларів) в один бік.
У вартість входить лише маленька одиниця ручної поклажі розміром 40x30x20 сантиметрів.
Умови в'їзду до Швеції
За даними консульської служби МЗС України, з 30 листопада 2021 року в'їзд до Королівства Швеція для громадян України без наявності цифрового COVID-сертифіката – заборонений.
Українці, які мають цифровий COVID-сертифікат про вакцинацію, можуть в'їжджати до Швеції. Остання доза вакцинації має бути здійснена за 14 днів до в'їзду в країну.
Вакцини, схвалені Швецією
- Comirnaty (BioNtech Tozinameran);
- Spikevax (Moderna);
- Vaxzevria (AstraZeneca);
- Janssen;
- AstraZeneca / SKBio;
- COVISHIELD;
- BIBP / Sinopharm;
- CoronaVac (Sinovac).
При цьому, перетин кордону дозволяється при наявності негативного ПЛР-тесту, зробленого за 72 годин до в'їзду у Швецію.За даними Worldometer, станом на 16 грудня у Швеції виявлено 1 242 733 випадки зараження на коронавірус, з них 15 185 летальних.