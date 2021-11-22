Лоукостер SkyUp знизив вартість обміну квитків: оновлені ціни

Лоукостер SkyUp оновить правила зміни дати вильоту. Нові функції будуть доступні для пасажирів, які придбали квитки за тарифом Standard або Flex.

Щоб скористатися опцією, варто перейти в особистий кабінет пасажира та скористатися кнопкою "Змінити дату вильоту". Детальніше про умови та вартість – далі.

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Відомо, що нові ціни діятимуть із 22 листопада 2021 року. В тарифах Standard або Flex змінювати дату перед вильотом можна:

виключно за таким же напрямком,

не пізніше ніж за 12 годин до рейсу.

Тариф Standard

змінити маршрут чи дані пасажира не можна!

Зміна дати вильоту коштуватиме 23 долари*. У разі більшої ціни нового квитка, пасажир повинен сплатити різницю.

Тариф Flex

Перші 3 зміни дати вильоту для одного рейсу будуть безплатними. Починаючи з четвертого – вартість перенесення становитиме 50 доларів*. Як і у "Стандарті", пасажирам, чий новопридбаний квиток коштує більше, доведеться оплатити різницю між новим та оригінальним квитками.

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Крім цього, відтепер тариф Flex дозволяє змінити дату після вильоту, у разі неявки на рейс. Це коштуватиме 38 доларів*.

Для цього необхідно звернутися до контакт-центру SkyUp не пізніше ніж через 48 годин після вильоту рейсу.

На квитки, оформлені до 21 листопада включно, діють старі правила. Тариф Standard дозволяє змінювати дату вильоту з оплатою штрафу $50 та різниці тарифів. Квитки Flex передбачають необмежену кількість змін та можливу доплату різниці тарифів.

*У національній валюті за курсом НБУ на дату оплати.