Лоукостер Ryanair анонсував два нові рейси з Києва: куди літатиме

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair анонсувала два нових маршрути із Києва. Вони внесені до літньої навігації 2022 року.

Лоукостер літатиме з аеропорту Бориспіль до столиці Швеції Стокгольм та на грецький острів Керкіра (Корфу).

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Ryanair анонсував два нові рейси з Києва

Перші польоти за напрямком Київ – Швеція заплановані з 29 березня 2022 року. Полетіти можна буде двічі на тиждень – щовівторка та суботи.

Ціна квитків у квітні та травні стартує від 40 євро в один бік. Мінімальний тариф передбачає тільки невеличку ручну поклажу з габаритами 40х25х20 сантиметрів.

До початку 2020 року Ryanair літав із Києва до Швеції у віддалений аеропорт Скавста. Цього разу лоукостер використовуватиме основний аеропорт Арланда. Таке рішення було прийнято у зв'язку із відкриття бази у цих повітряних воротах.

Рейси Київ – Керкіра Ryanair почне здійснювати 7 червня 2022 року – щовівторка.

Вартість авіаквитків в червні та липні становить приблизно 70 – 100 євро в один бік.

Ryanair в COVID-ситуації

При бронюванні перельотів за кілька місяців слід зважати на те, що розклад вильотів може змінитися, або авіакомпанія може скасувати рейси через недостатній попит на конкретному маршруті.

Також, якщо через обмеження на в'їзд, пасажир не зможе скористатися квитком – рейс в будь-якому випадку буде виконано.

Зауважимо, раніше Ryanair заявив про запуск двох нових напрямків з України. Літатиме зі Львова та Херсона до Словаччини та Австрії.