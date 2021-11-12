Лоукостер Bees Airline запустить два нові рейси до Європи зі Львова

Українська авіакомпанія Bees Airline відкрила продаж квитків на два нові рейси зі Львова. Лоукостер літатиме до Праги та Барселони.

Перший рейс до Праги заплановано на 20 грудня, а до Барселони – на 22 грудня.

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Bees запустить рейси зі Львова до Праги й Барселони

Обидва маршрути виконуватимуться до основних аеропортів — Рузіне у Празі та Ель-Прат у Барселоні.

Прага

Польоти з міста Лева до Праги здійснюватимуться з 20 грудня двічі на тиждень – щопонеділка та п'ятниці.

Розклад рейсів

Львів 15:30 – Прага 16:00, понеділок

15:30 – 16:00, понеділок Львів 10:30 – Прага 11:00, п'ятниця

10:30 – 11:00, п'ятниця Прага 17:00 – Львів 19:30, понеділок

17:00 – 19:30, понеділок Прага 12:00 – Львів 14:30, п'ятниця

Квитки зі Львова до Праги обійдуться від 990 гривень, а зворотний квиток, з Праги до Львова, – від 1280 гривень.

Найдешевші квитки передбачають перевезення тільки ручної поклажі з габаритами до 55х40х23 сантиметрів і вагою до 7 кілограмів. Також додатково в салон можна взяти невелику річ.

Барселона

З 22 грудня до 19 січня авіакомпанія Bees літатиме зі Львова до Барселони двічі на тиждень – щосереди та неділі.

Розклад рейсів

Львів 11:15 – Барселона 13:25, середа, неділя

11:15 – 13:25, середа, неділя Барселона 14:25 – Львів 18:30, середа, неділя

Вартість квитків розпочинається від 1 537 гривень в один бік та від 3 081 гривні в обидва. Вони вміщують лише ручну поклажу.

Детальніше про умови в'їзду до Чехії та Іспанії для українців – читайте на сайті консульської служби МЗС України.

Зауважимо, раніше Bees Airline отримала права на експлуатацію 12 чартерних курортних напрямків взимку. Зокрема, із Києва до ОАЕ, а також з різних міст України до Єгипту та Кенії.