Українському лоукостеру Bees Airline дозволили здійснювати польоти до Європи

Українська бюджетна авіакомпанія Bees Airline отримала дозвіл від Європейського агентства з безпеки авіації (EASA) на виконання польотів до Європи. Документ PART-TCO для операторів третіх країн дає право лоукостеру літати у 27 країн Євросоюзу.

Також до Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії, Швейцарії, Гібралтару і віддалених островів. Про це повідомив гендиректор Bees Airline Євген Хайнацький.

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На цьому тижні ми анонсуємо наші програми польотів за регулярними маршрутами й відкриємо продаж квитків. Також представимо чартерну програму, – заявив Хайнацький після отримання документа EASA.

За його словами, авіаперевізник планує польоти в ті країни Європи, які зараз відкриті для українських туристів. Він також додав, що у міру відкриття для туристів нових країн, відкриватимуться нові рейси.

Зараз Bees Airline здійснює чартерні рейси на замовлення туроператорів з Києва та Львова на курорти Туреччини і Єгипту.

Регулярні рейси лоукостер запустить 30 квітня. Анонсована польотна програма включає маршрути Київ – Тбілісі, Київ – Батумі, Київ – Єреван, Одеса – Єреван і Херсон – Тбілісі.