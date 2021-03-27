Літній час в Україні: в Укрзалізниці розповіли про зміни у графіку поїздів

Україна перейде на літній час 28 березня. Укрзалізниця прокоментувала розклад руху поїздів після переведення годинників.

За київським часом о 03:00 часом стрілки годинника українці переведуть на одну годину вперед.

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Час відправлення і прибуття поїздів у квитках зазначено вже з урахуванням цього переходу.

У 2020 році, уночі з 24 жовтня проти 25 жовтня, перейшли на зимовий час – перевели стрілку на одну годину назад.