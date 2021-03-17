Літак впав на автомобіль та загорівся: відео

У США легкий одномоторний літак Beechcraft Bonanza впав на машину. Це встигла зняти камера спостереження.

Стався інцидент 15 березня у штаті Флорида. Вилетів літак з невеликого аеропорту Норс Перрі, який розташований недалеко від Маямі.

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Від зіткнення повітряне судно почало розвалюватися і відразу загорілося.

На борту перебували двоє людей, які на жаль, загинули. У машині була мати з дитиною. Спочатку повідомлялося, що вони вижили. Пізніше стало відомо, що дитина померла в лікарні.

Розслідування інциденту буде вести Національне бюро з безпеки на транспорті.