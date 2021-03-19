Літак з пасажирами впав на ніс через поломку: відео

У Мексиці літак авіакомпанії Viva Aerobus впав на носову частину через поломки передньої опори шасі. Відео падіння опублікували у соцмережах.

Сталося це 18 березня у авіагавані Пуерто-Вальярта. Лайнер Airbus A320 готувався до вильоту в Монтеррей. Поломка на судні виникла в процесі руління по злітно-посадковій смузі.

Читайте також: Іспанія, Туреччина та Німеччина: МАУ низку рейсів

На кадрах видно літак, який наполовину лежить на льотному полі. Бортпровідники та співробітники аеропорту здійснювали евакуацію 127 людей, які були на борту, по надувних трапах.

Ніхто з мандрівників не постраждав.

У США легкий одномоторний літак Beechcraft Bonanza впав на машину. Це також встигла зняти камера спостереження.