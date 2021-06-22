Літак МАУ забув своїх пасажирів: в Борисполі відбулась скандальна "посадка" на рейс до Туреччини

Компанія Міжнародні авіакомпанії України час від часу потрапляє у скандали через свій "сервіс". У понеділок, 21 червня, журналістка та екс-редакторка шоу "Орел і Решка" Яна Метьолкіна не змогла вилетіти в Туреччину. Вона повідомила, що причиною тому стали значні черги на реєстрації в аеропорту Бориспіль.

Жодних вибачень чи компенсацій МАУ не надала. Причини такої затримки наразі також не відомі.

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Що відомо про інцидент в Борисполі

За словами Яни, вона прибула в аеропорт завчасно – майже за 2 години до вильоту. Проте черга на стійці реєстрації виявилась неосяжно великою – за 15 хвилин до старту рейсу ще лишалось близько 50 людей. Проте пасажирів запевнили, що літак затримується та не підійметься в небо без пасажирів. Для заспокоєння МАУ зробили розсилку на електронні листи про затримку.

О 17:30 (початковий час вильоту літака) дівчина вирушила на паспортний контроль та вийшла до воріт о 17:45. Але вони виявились закритими, і літака біля них не було.

Гейт закритий. Немає ні душі. Літак полетів без мене і десятків людей,

– розказала Яна.

Дівчина зустріла свого колегу – журналіста ВВС. Вони разом вибігли через вже закриті двері воріт, сподіваючись знайти свій літак. Але дива не сталося – тоді звернулися до працівників аеропорту. Один з них завірив, що за пасажирами скоро приїде автобус.

За чверть години приїхали силовики, які затримали Яну та її колегу за порушення пункту пропуску. Натомість туристи просили зв'язатися з МАУ і допомогти якось вирішити ситуацію.

Черги в Борисполі біля реєстрації на рейс МАУ: відео

Спроба №2 вилетіти в Туреччину

Після того, як журналісти сплатили штраф за адміністративне порушення, їх знову відвели до стійки реєстрації. Тут знову стояли десятки людей, які мали летіти наступним рейсом, але ситуація була аналогічною – черги, спізнення та напівпорожній (чи навіть порожній) рейс МАУ.

Через 4 години поневірянь та 2 невдалі спроби вилетіти в Туреччину, Яна забрала багаж та повернулась додому. Проте їй не далося отримати компенсацію або хоч якесь пояснення в авіакомпанії.