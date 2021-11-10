Лише одна додаткова вимога: Нідерланди зберегли можливість подорожей для українців

Днями Євросоюз відніс Україну до червоного списку країн. Так, за рекомендацією ЄС, для українських туристів варто закрити кордони.

Однак декілька країн, зокрема Нідерланди, вирішили залишитися відкритими для українців. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

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Умови в'їзду до Нідерландів

Нідерланди також зберегли можливості подорожей для повністю вакцинованих громадян України.

З 13 листопада, крім свідоцтва про вакцинацію, для в'їзду також буде необхідний негативний тест на коронавірус,

– йдеться у повідомленні.

За даними консульської служби МЗС України, при в'їзді на територію Нідерландів потрібно буде пред'явити наступні документи:

роздруковану і заповнену "Декларацію про вакцинацію від COVID-19";

негативний результат тесту на COVID-19;

сертифікат вакцинації, визнаний Нідерландами (країна визнає усі вакцини, що офіційно використовуються в Україні);

підтвердження зворотного рейсу.

Зазначається, що декларацію про вакцинацію мають заповнити усі мандрівники віком від 12 років, які прибувають з-поза меж Шенгенської зони. Діти віком до 18 років, які подорожують з вакцинованими батьками або опікунами, звільняються від цієї вимоги, але повинні пред`явити негативний ПЛР-тест.

ЄС виключив Україну із "зеленого списку"

9 листопада Україну виключили із "зеленого списку" країн – тепер українським туристам буде важче потрапити у країни ЄС.

Кожні 14 днів цей перелік переглядають, аналізуючи ситуацію із захворюваність на коронавірус. Якщо ситуація з COVID-19 позитивна, то ЄС рекомендує відкрити кордони для мандрівників з "зелених країн", якщо ж негативна – заборонити в'їзд.

Однак це лише рекомендації. Тому кожна країна самостійно вирішує, чи посилювати обмеження.