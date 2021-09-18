Латвія посилила правила в'їзду для українців: нові умови
Джерело:посольство України в Латвії
Латвія з 18 вересня змінила правила в'їзду для українців. Через ситуацію з COVID-19 нашу державу внесли до переліку країн, що несуть серйозний ризик для здоров'я населення.
Тепер в'їхати до Латвії без поважних причин українці можуть лише за певних умов.
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Треба мати сертифікати
В'їхати можна за наявності:
- COVID-сертифікатів країн-членів ЄС ЄЕП, Швейцарії та Великої Британії;
- COVID-сертифікатів мобільному застосунку Дія з QR-кодом для їхньої перевірки. Вони мають бути сумісними з чинною системою визнання сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусу у Латвії.
Людям із цими документами можна не відбувати 10-денну самоізоляцію. Також вони не повинні здавати тест на COVID-19 перед та після прибуття до країни.
Однак не раніше ніж за два дні до приїзду до Латвії необхідно заповнити анкету на сайті covidpass.lv.
Хто може в'їхати до Латвії без COVID-сертифікатів
- Водії та екіпаж вантажних транспортних заходів, технічних рейсів. Особи, що прибувають до Латвії або залишають її для робочих обов'язків;
- члени сімей громадян ЄС/ЄЕС/Швейцарії;
- резиденти ЄС, які мають дозвіл на проживання або перебування в Латвії;
- Люди, які отримали позитивне рішення від латвійської влади про видачу посвідки на постійне проживання;
- дипломати та їхніх сім'ї, які перетинають територію Латвії транзитом. Також посадовці дипломатичної та консульської служби, члени їхніх сімей, які повертаються з країн своєї акредитації, або в'їжджають до країн, щоб виконувати свої функціональні обов’язки;
- особи, мета поїздки яких — гуманітарні обставини. Зокрема, похорон, важка хвороба близького родича;
- працівники та спеціалісти для виконання зобов'язань латвійських комерсантів, за наявності документального підтвердження від Латвійського агентства інвестицій та розвитку;
- спортсмени, представники міжнародних спортивних організацій, які приїжджають для участі в міжнародному спортивному заході;
- студенти очної форми навчання та студенти за обміном;
- люди, які їдуть на лікування, якщо це погоджено з Інспекцію охорони здоров'я Латвії;
- працівники культури;
- особи, а також члени їхніх сімей (якщо строк трудових відносин з особою планується більше шести місяців) для виконання обов’язків провідного наукового співробітника на запрошення наукового закладу;
- авіапасажири, під час транзитного перетину Латвії. Проте вони не можуть покидати транзитну зону і перебувати в ній понад 24 години, а також можуть надати підтвердження транзитного характеру.
Що треба мати цим категоріям людей
Прибулі до Латвії мають повинні мати негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, який провели не більш як за 72 години до перетину кордону. Його можна замінити тестом на антигени, що проведений не раніше ніж за 48 годин до перетину кордону;
Після прибуття до Латвії треба зробити повторний тест. Самоізоляцію не скасовують. Однак її можна порушити, якщо отримати негативний тест на COVID-19 на сьомий день після в'їзду.