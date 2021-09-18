Латвія посилила правила в'їзду для українців: нові умови

Латвія з 18 вересня змінила правила в'їзду для українців. Через ситуацію з COVID-19 нашу державу внесли до переліку країн, що несуть серйозний ризик для здоров'я населення.

Тепер в'їхати до Латвії без поважних причин українці можуть лише за певних умов.

До теми Латвія визнала українські COVID-сертифікати

Треба мати сертифікати

В'їхати можна за наявності:

COVID-сертифікатів країн-членів ЄС ЄЕП, Швейцарії та Великої Британії;

COVID-сертифікатів мобільному застосунку Дія з QR-кодом для їхньої перевірки. Вони мають бути сумісними з чинною системою визнання сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусу у Латвії.

Людям із цими документами можна не відбувати 10-денну самоізоляцію. Також вони не повинні здавати тест на COVID-19 перед та після прибуття до країни.

Однак не раніше ніж за два дні до приїзду до Латвії необхідно заповнити анкету на сайті covidpass.lv.