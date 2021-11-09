Квитки від 30 євро: Air Ocean Airlines відкрила продаж на 4 внутрішні рейси

Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines відкрила продаж квитків на чотири внутрішні рейси. Зокрема, з Києва до Запоріжжя, Чернівців і Львова, а також з Харкова до Львова.

Поки що бронювання авіаквитків доступне лише на офіційному сайті авіакомпанії. Однак згодом їх можна буде знайти на пошуковиках типу skyscanner, avia.lowcost.ua чи kiwi.

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Air Ocean Airlines відкрила продаж на 4 внутрішні рейси

Щоденні рейси за напрямком Київ – Запоріжжя розпочнуть здійснювати з 21 листопада, а Київ – Львів – з 22 листопада. Вже з 28 листопада тричі на тиждень (понеділок, вівторок, п'ятниця) можна буде полетіти з Києва до Чернівців, а з 12 грудня двічі на тиждень (четвер, неділя) з Харкова до Львова.

Мінімальні тарифи

Київ – Запоріжжя : 48 євро у тарифі Promo та 73 євро в тарифі Basic;

: 48 євро у тарифі Promo та 73 євро в тарифі Basic; Київ – Львів : 30 євро у тарифі Promo та 74 євро в тарифі Basic;

: 30 євро у тарифі Promo та 74 євро в тарифі Basic; Київ – Чернівці : 49 євро у тарифі Promo та 74 євро в тарифі Basic;

: 49 євро у тарифі Promo та 74 євро в тарифі Basic; Харків – Львів: 62 євро у тарифі Promo та 92 євро в тарифі Basic.

Тариф Promo передбачає перевезення 23 кілограмів багажу та 7 кілограмів ручної поклажі розміром 55х40х20 сантиметрів. Квитки у тарифі Basic можна повернути зі штрафом 50 доларів.

Зазначається, що онлайн-реєстрація на рейси авіаперевізника наразі відсутня й здійснюється на стійці реєстрації в аеропорту безкоштовно.

Нова авіакомпанія Air Ocean Airlines: коротко

Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines була заснована 16 вересня 2020 року, а 27 жовтня 2021 року Державіаслужба України видала компанії ліцензію на перевезення пасажирів повітряним транспортом.

Насамперед авіакомпанія літатиме країною. Польоти виконуватиме на літаках українського виробництва АН-148 та АН-158. Наразі флот складається із двох Ан-148-100E, що раніше експлуатувала російська АНГАРА.

Середня ціна квитків на внутрішньому рейсі становитиме 1 500 гривень в один бік. Однак, як відомо, будуть також промо тарифи.