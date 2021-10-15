Пропозиція триватиме до кінця сьогоднішнього дня. Тому рекомендуємо бронювати квитки якомога швидше.

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Швидкий розпродаж Ryanair

Вартість більшості квитків стартує від 7,9 та 9,9 євро один бік, однак в системі бронювання доступні дешевші авіаквитки – від 4,9 євро.

Куди можна полетіти за 7,9 євро

З Києва:

  • Бидгощ;
  • Болонья;
  • Вільнюс;
  • Катовіце;
  • Краків;
  • Турин;
  • Венеція;
  • Болонья;
  • Мілан.

Зі Львова:

  • Барі;
  • Будапешт;
  • Вроцлав;
  • Каунас;
  • Краків;
  • Меммінген;
  • Познань;
  • Піза;
  • Рим;
  • Турин;
  • Лондон – 4,9 євро.

З Одеси:

  • Болонья;
  • Гданськ;
  • Краків;
  • Мілан;
  • Познань;
  • Вроцлав;
  • Катовіце – 4,9 євро.

З Харкова:

  • Познань;
  • Вільнюс.

У вартість найдешевших квитків за тарифом Value входить лише маленька одиниця ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів.