Пропозиція триватиме до кінця сьогоднішнього дня. Тому рекомендуємо бронювати квитки якомога швидше.
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Швидкий розпродаж Ryanair
Вартість більшості квитків стартує від 7,9 та 9,9 євро один бік, однак в системі бронювання доступні дешевші авіаквитки – від 4,9 євро.
Куди можна полетіти за 7,9 євро
З Києва:
- Бидгощ;
- Болонья;
- Вільнюс;
- Катовіце;
- Краків;
- Турин;
- Венеція;
- Болонья;
- Мілан.
Зі Львова:
- Барі;
- Будапешт;
- Вроцлав;
- Каунас;
- Краків;
- Меммінген;
- Познань;
- Піза;
- Рим;
- Турин;
- Лондон – 4,9 євро.
З Одеси:
- Болонья;
- Гданськ;
- Краків;
- Мілан;
- Познань;
- Вроцлав;
- Катовіце – 4,9 євро.
З Харкова:
- Познань;
- Вільнюс.
У вартість найдешевших квитків за тарифом Value входить лише маленька одиниця ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів.