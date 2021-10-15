Пропозиція триватиме до кінця сьогоднішнього дня. Тому рекомендуємо бронювати квитки якомога швидше.

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Швидкий розпродаж Ryanair

Вартість більшості квитків стартує від 7,9 та 9,9 євро один бік, однак в системі бронювання доступні дешевші авіаквитки – від 4,9 євро.

Куди можна полетіти за 7,9 євро

З Києва:

Бидгощ;

Болонья;

Вільнюс;

Катовіце;

Краків;

Турин;

Венеція;

Болонья;

Мілан.

Зі Львова:

Барі;

Будапешт;

Вроцлав;

Каунас;

Краків;

Меммінген;

Познань;

Піза;

Рим;

Турин;

Лондон – 4,9 євро.

З Одеси:

Болонья;

Гданськ;

Краків;

Мілан;

Познань;

Вроцлав;

Катовіце – 4,9 євро.

З Харкова:

Познань;

Вільнюс.

У вартість найдешевших квитків за тарифом Value входить лише маленька одиниця ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів.