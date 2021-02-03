Курортний острів Таїланду туристи зможуть відвідати без карантину: деталі

З жовтня курортний острів Пхукет у Таїланді буде приймати туристів, які матимуть щеплення від коронавірусу.

Джерело: Insider

Також їх звільнять від 14-денного карантину. До 1 вересня на курортному острові планується вакцинувати 70% населення. Це має допомогти сформувати колективний імунітет.

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"Пхукет розглядає можливість покупки китайської вакцини Sinovac Biotech, ефективність якої, згідно з дослідженнями, становить 50,4%", – повідомляє видання.

Фінансувати це планують декілька організацій, включаючи Торгову палату і Туристичну асоціацію Пхукета.

Ми не можемо більше чекати, інакше ми не виживемо. Якщо ми пропустимо зимовий сезон 2021/2022, ми втратимо ще один рік,

– сказав один ізпредставників асоціації.

А уряд готується прийняти "План 1 жовтня". Він передбачає, що вакциновані іноземні туристи зможуть в'їжджати без необхідності проходження карантину.

"По всій країні вакцинація стартує 14 лютого, населення отримає щеплення AstraZeneca. Виникнення колективного імунітету в Таїланді варто чекати не раніше 2022 року", – зазначило видання.

Які зараз умови в'ізду до Таїланду

Для того, щоб пустили у Таїланд, необхідно надати дозвіл на в'їзд (Certificate of Entry) для конкретного авіарейсу, також сертифікат придатності до польоту (Fit to Fly Certificate). Окрім того, потрібен негативний ПЛР-тест на COVID-19, дійсний 72 години до вильоту. Також необхідно оформити страховку від COVID-19 з мінімальною сумою покриття 100 000 доларів.

А після прибуття потрібно відсидіти 14 днів на карантині. Після нього туристи мусять здати ще один ПЛР-тест.