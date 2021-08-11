Курортний Кіпр розширив список вакцин для туристів: як тепер можна в'їхати

Уряд Кіпру розширив перелік вакцин, з якими можуть в'їхати туристи. Тепер у списку крім узгоджених Регулятором ЄС є ще 2 вакцини.

Крім того, на курорт можна потрапити, якщо людині зробили щеплення різними препаратами. Тому тепер на Кіпр можуть в'їхати усі щеплені туристи.

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Що відомо про список дозволених вакцин

Наразі в'їзд дозволено особам з сертифікатом про вакцинацію, виданий відповідним органом охорони здоров'я. До списку входять:

Janssen/Johnson & Johnson Vaccine;

Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca);

Pfizer-BioNTech Vaccine;

Moderna Vaccine;

Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine;

Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine;

Sinovac (CoronaVac) Vaccine;

AstraZeneca-Covishield;

AstraZeneca-SKBio.

Крім того, за 48 годин до прильоту на Кіпр відпочивальники мають зареєструватися на платформі CyprusFlightPass.

Невакцинованим пасажирам необхідно мати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого в не раніше, ніж за 72 години до вильоту.