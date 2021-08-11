Курортний Кіпр розширив список вакцин для туристів: як тепер можна в'їхати
11 серпня 2021 , 19:56Читать новость на русском
Джерело:Посольство України в Республіці Кіпр
Уряд Кіпру розширив перелік вакцин, з якими можуть в'їхати туристи. Тепер у списку крім узгоджених Регулятором ЄС є ще 2 вакцини.
Крім того, на курорт можна потрапити, якщо людині зробили щеплення різними препаратами. Тому тепер на Кіпр можуть в'їхати усі щеплені туристи.
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Що відомо про список дозволених вакцин
Наразі в'їзд дозволено особам з сертифікатом про вакцинацію, виданий відповідним органом охорони здоров'я. До списку входять:
- Janssen/Johnson & Johnson Vaccine;
- Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca);
- Pfizer-BioNTech Vaccine;
- Moderna Vaccine;
- Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine;
- Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine;
- Sinovac (CoronaVac) Vaccine;
- AstraZeneca-Covishield;
- AstraZeneca-SKBio.
Крім того, за 48 годин до прильоту на Кіпр відпочивальники мають зареєструватися на платформі CyprusFlightPass.
Невакцинованим пасажирам необхідно мати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого в не раніше, ніж за 72 години до вильоту.