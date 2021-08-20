Курортна Чорногорія посилює вимоги для туристів: які документи необхідні

Через стрімкий ріст захворюваності на COVID-19 уряд Чорногорії запроваджує обмеження. Тепер для в'їзду в країну теж треба надати інформацію про вакцинацію, негативний тест або довідку про перенесену хворобу.

Нові правила діятимуть з 21 серпня. Але наразі є кілька варіантів, як уникнути цих обмежень.

До слова Українські термали: де покупатися, аби оздоровитися

Обмеження на в'їзд до Чорногорії

Для перетину кордону без періоду самоізоляції варто надати один з документів:

вакцинація від COVID-19 (хоча б однією дозою);

негативний тест ПЛР не старше 72 годин;

докази перенесеної хвороби COVID-19 (від моменту одужання пройшло не менше 14 днів і не більше 180 днів);

негативний експрес-тест на антиген, зроблений не більш ніж за 48 годин.

Якщо ж цих документів немає, то і туристи, і громадяни Чорногорії мають пройти 14-денну самоізоляцію. Її можна припинити на 6 день, якщо результати ПЛР-тесту буде негативним.

Без обмежень та документів між собою можуть подорожувати громадяни таких держав: Чорногорії, Сербії, Хорватії, Боснії та Герцеговини, Албанії, Косово та Північної Македонії.

Які ще обмеження діють

На будь-які урочисті та розважальні заходи, а також для відвідувань закладів громадського харчування та культурних локацій, необхідно надати 1 з 4 вище перелічених документів, які є Національним цифровим COVID-сертифікатом.

На вулицях заборонено збиратися більш ніж 50 людям, а похорон має відбуватися у присутності не більше як 10 осіб та обов’язковим носінням захисних масок.

До слова, впродовж серпня зареєстровано 930 інфікованих коронавірусом туристів. Це становить майже 13% від загальної кількості виявлених випадків.