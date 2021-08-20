Новые правила будут действовать с 21 августа. Но пока есть несколько вариантов, как избежать этих ограничений.

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Ограничения на въезд в Черногорию

Для пересечения границы без периода самоизоляции следует предоставить один из документов:

вакцинация от COVID-19 (хотя бы одной дозой);

отрицательный тест ПЦР старше 72 часов;

доказательства перенесенной болезни COVID-19 (после выздоровления прошло не менее 14 дней и не более 180 дней);

отрицательный экспресс-тест на антиген, сделан не более чем за 48 часов.

Если же этих документов нет, то и туристы, и граждане Черногории должны пройти 14-дневную самоизоляцию. Ее можно прекратить на 6 день, если результаты ПЦР-теста будет отрицательным.

Без ограничений и документов между собой могут путешествовать граждане следующих государств: Черногории, Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косово и Северной Македонии.

Какие еще действуют ограничения

На любые торжественные и развлекательные мероприятия, а также для посещений заведений общественного питания и культурных локаций, необходимо предоставить 1 из 4 вышеперечисленных документов, которые являются Национальным цифровым COVID-сертификатом.

На улицах запрещено собираться более чем 50 людям, а похороны должно происходить в присутствии не более 10 человек и обязательным ношением защитных масок.

К слову, на протяжении августа зарегистрировано 930 инфицированных коронавируса туристов. Это составляет почти 13% от общего количества выявленных случаев.