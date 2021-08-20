Сморід і печаль: у Кирилівці медузи продовжують псувати відпочинок – промовисте відео

Туристи, які обрали місцем для відпочинку селище Кирилівка на Азовському морі, знову скаржаться на медуз. Крім того, що вони заважають зайти у море, то ще й створюють неприємний запах.

На нашестя желеподібних мешканців відпочивальники скаржаться вже кілька тижнів поспіль. Наприкінці серпня до проблеми вже ставляться з іронією.

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Ситуація на курорті

На популярному курорті Запорізької області знову неприємно купатися. Відпочивальники розчаровані: медузи продовжують їх атакувати.

Приїхали на відпочинок. Прекрасна погода і жахливе море. Вонище, печаль,

– розповіла туристка, яка зняла відео.

"Медуз майже немає": відео

Відпочинок на Азовському морі

Загалом, з відпочинком у Кирилівці цьогоріч не склалося. Одне нашестя змінює інше. Наприклад, нещодавно відпочивальники скаржились на навалу комарів. А наступного дня Кирилівку накрило такими зливами, що довелось ходити по коліна у воді.

А у Залізному Порту з водоростей виросли гори. Теж, до речі, з характерним запахом.