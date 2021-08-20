На нашествие желеобразных жителей отдыхающие жалуются уже несколько недель подряд. В конце августа к проблеме уже относятся с иронией.
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Ситуация на курорте
На популярном курорте Запорожской области снова неприятно купаться. Отдыхающие разочарованы: медузы продолжают их атаковать.
Приехали на отдых. Прекрасная погода и ужасное море. Они еще, печаль,
– рассказала туристка, которая сняла видео.
"Медуз почти нет": видео
Отдых на Азовском море
В общем, с отдыхом в Кирилловке в этом году не сложилось. Одно нашествия сменяет другое. Например, недавно отдыхающие жаловались на нашествие комаров. А на следующий день Кирилловку накрыло такими ливнями, пришлось ходить по колено в воде.
А в Железном Порту из водорослей выросли горы. Тоже, кстати, с характерным запахом.