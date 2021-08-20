На нашествие желеобразных жителей отдыхающие жалуются уже несколько недель подряд. В конце августа к проблеме уже относятся с иронией.

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Ситуация на курорте

На популярном курорте Запорожской области снова неприятно купаться. Отдыхающие разочарованы: медузы продолжают их атаковать.

Приехали на отдых. Прекрасная погода и ужасное море. Они еще, печаль,

– рассказала туристка, которая сняла видео.

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Отдых на Азовском море

В общем, с отдыхом в Кирилловке в этом году не сложилось. Одно нашествия сменяет другое. Например, недавно отдыхающие жаловались на нашествие комаров. А на следующий день Кирилловку накрыло такими ливнями, пришлось ходить по колено в воде.

А в Железном Порту из водорослей выросли горы. Тоже, кстати, с характерным запахом.