Що їдять бортпровідники під час польотів: стюардеса показала харчування екіпажу

Харчування бортпровідників під час польоту залежить від маршруту та часу рейсу. Для екіпажу заздалегідь завантажують окремі страви та напої, які можуть відрізнятися залежно від конкретного перельоту.

Стюардеса авіалінії SkyUp @zinachkaaa розповіла у своєму відеоролику в тіктоці, що саме отримує екіпаж під час рейсу та як змінюється набір їжі залежно від прильоту. На одному з конкретних рейсів до нього входили гаряча страва, овочі, фрукти та напої.

Що їдять бортпровідники?

На кожен переліт для екіпажу завантажують гарячу касалетку. Це може бути курка або яловичина. Меню залежить від маршруту та часу рейсу. Якщо приліт запланований на дуже ранній час, замість гарячої страви можуть завантажити сніданок.

Харчування для екіпажу також може бути у вигляді ланчбоксу із легкими закусками. За словами стюардеси, на момент зйомки відео на конкретний рейс завантажили овочі та фрукти.

Крім того, окремо для екіпажу завантажують воду, каву, чай та соки.

Як виглядає їжа бортпровідників: дивіться відео

До слова, експерт з туризму Рікі Дюранс рекомендує вибирати місця біля крила літака для мінімізації відчуття турбулентності. Пасажирам з страхом польотів рекомендовано обирати місця біля проходу або вікна для більшого комфорту і відчуття безпеки.

Пасажирам, які переживають про турбулентність, не варто обирати хвостову частину літака, оскільки в цьому місті можуть відчуватися ще сильніші коливання.

Також не варто обирати місця біля туалетів, якщо під час польоту складно розслабитися. У цій зоні часто з’являються пасажири, виникає шум і метушня. Для тривожних людей це стане ще більшим подразником.