За словами фахівця з туризму Рікі Дюрранса, заздалегіль продумане бронювання крісла здатне зробити переліт спокійнішим, пише Express. Тому варто звернути увагу не лише на ціну, але й на розташування місця у салоні.

Яке місце є найкращим під час польоту?

Для пасажирів, які досить гостро реагують в періоди турбулентності, одним з найкращих варіантів вважаються місця в районі крила літака. Ця частина розташована близько до центру ваги повітряного судна, тому тряска тут відчувається слабше.

Також хорошим варіантом є місце між вікном і проходом. Таке крісло біля проходу підійде тим, кому важко перебувати в обмеженому просторі. А пасажирам, яким важливо бачити горизонт, підійде місце біля вікна, щоб краще орієнтуватися в просторі під час руху літака.

Крім того, експерт звернув увагу на крісла, звідки видно відкидні сидіння бортпровідників. Перебування неподалік екіпажу може створювати відчуття безпеки та психологічного комфорту.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на



Вибір місця важливий для комфортного польоту / Фото Pexels

Які місця у літаку краще уникати?

Пасажирам, які переживають про турбулентність, не варто обирати хвостову частину літака, оскільки в цьому місті можуть відчуватися ще сильніші коливання.

Також не варто обирати місця біля туалетів, якщо під час польоту складно розслабитися. У цій зоні часто з’являються пасажири, виникає шум і метушня. Для тривожних людей це стане ще більшим подразником.

Під час бронювання варто враховувати власну реакцію на політ. Для когось важливою буде мінімальна турбулентність у районі крила, а комусь допоможе можливість вільно вставати з місця чи перебувати неподалік бортпровідників.