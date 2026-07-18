Кожен 6 турист потрапляв у незручну ситуацію: які культурні помилки варто уникати за кордоном
Навіть звичайні на перший погляд жести чи повсякденні звички можуть обернутися незручною ситуацією під час подорожі. Нове дослідження показало, які культурні помилки туристи найчастіше допускають у різних країнах світу та чому варто заздалегідь ознайомитися з місцевими традиціями.
Як повідомляє Express, опитування 2 тисяч дорослих, які подорожують за кордон, показало: кожен шостий хоча б раз припускався культурної помилки під час відпустки.
Які культурні помилки туристи роблять найчастіше?
Найпоширенішим промахом стало недотримання дрес-коду під час відвідування храмів або інших місць поклоніння. Так, 28% опитаних зізналися, що не прикривали плечі та коліна, хоча в багатьох країнах це є обов'язковою вимогою.
Ще 26% забували залишати чайові в ресторанах Північної Америки, де така практика є частиною культури обслуговування. Крім того, 21% переходили дорогу в недозволених місцях у США, хоча за це можуть оштрафувати.
Чому туристи хвилюються перед поїздкою?
Дослідження показало, що 62% опитуваних бояться випадково порушити закон в іншій країні. Ще 54% переживають, що можуть ненавмисно здатися грубими, а 42% хвилюються через ризик фотографувати там, де це заборонено. 41% опитаних непокояться, що можуть неправильно поводитися під час знайомства з релігійними традиціями.
Тому понад половина туристів (57%) перед поїздкою детально вивчає інформацію про країну призначення. А 31% після подорожей визнав, що багато звичних для них речей за кордоном сприймаються зовсім інакше.
Яких звичок варто уникати в різних країнах?
Опитування також показало, що деякі звичні жести або дії можуть мати зовсім інше значення в інших країнах. Наприклад, жест "ОК" у Бразилії вважається образливим. У Японії не можна залишати палички для їжі встромленими вертикально в рис, а в Південній Кореї не заведено наливати напій собі раніше, ніж іншим.
Перед поїздкою до іншої країни варто приділити кілька хвилин тому, щоб ознайомитися з місцевими звичаями, правилами етикету та можливими обмеженнями.